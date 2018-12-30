500萬頭獎現身？他PO「刮刮樂中獎照」網暴動　台彩：新北真的刮出1張

▲一名男網友PO出疑似刮刮樂500萬元頭獎的照片。（圖／翻攝爆廢公社）



網搜小組／綜合報導

許多民眾經過投注站時，都會順手刮、買彩券。一名男網友便在臉書社團「爆廢公社」發文，貼出疑似中了500萬元的菇刮樂彩券，讓許多網友羨慕得不得了，由於原PO將號碼的編號遮住，台彩也無法確認真偽，但的確有收到彩券行通報近期有500萬元得主出現的訊息。

「這樣可以報廢餘生了嗎？」該名男子PO出一張「黃金娛樂城」的彩券照，可以看到該彩券共有5種玩法，其中原PO中的是，「只要玩家的符號對中幸運符號，即可獲得對應獎金」，而原PO的實心三角形圖下方正寫著「5000000元」。

▲網友看完狂吸好運，希望自己也可以中獎。（圖／翻攝爆廢公社）



據悉，「黃金娛樂城」是台彩11月2日上市的新遊戲，500萬的頭獎3張，共發行300萬張，獎項從500元到10萬元不等，中獎機率40％。據《蘋果日報》報導，由於該彩券的流水編號被塗黑，也難以確認真偽，且新北市三峽彩券行日前通報，一名約40歲的男性確實刮走該遊戲的500萬元頭獎。

網友看完紛紛留言，「讚喔，恭喜」、「CCCCCCCCCCCC（吸；吸好運之意）」、「你應該需要保鑣吧 我來應徵幫你擋子彈的」、「大C特C 多C多健康 C好C滿」、「夠跨年&過年用了」，但也有網友質疑，「看起來有被改過阿」。