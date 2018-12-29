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社會 社會焦點 保障人權

30歲新北女為閃流浪狗自摔　重傷毀容求償無門！

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呂女被野狗嚇到自摔，臉部傷勢十分嚴重。（翻攝畫面）呂女除有腦出血，接下來還要進行臉骨治療及眼眶重建手術。（翻攝畫面）

▲女騎士為了閃避流浪狗自摔，臉部紅腫腦出血，所幸並無生命危險。

圖文／鏡週刊

小心犬隻！新北市30歲呂姓女子日前騎車行經忠孝路時，路邊突然衝出野狗，呂女被嚇到自摔，強烈撞擊力道導致腦出血，臉部更多處瘀青擦傷，下週必須進行臉骨治療及眼眶重建手術，慘況被丈夫貼上網路，希望用路人能夠小心，更呼籲民眾放狗出來必須牽繩，以維護路人和寵物安全。

呂姓騎士低調不願受訪，僅由家人在臉書貼出傷勢照片。「當時我到急診看到整個心如刀割，到現在我還不敢讓我兩個小朋友知道。」呂女丈夫在臉書社團張貼妻子受傷的照片，原先清秀的面容被摔得傷痕累累，右眼眶更是嚴重瘀血，人中和下巴也有傷勢，受傷嚴重讓丈夫無比心疼。

呂女丈夫表示，貼上妻子照片並非譁眾取寵，妻子更不願意這麼醜的照片背人看到，而是希望大家看到流浪狗要小心，並不要隨意餵養，如是家犬，主人則該好好牽繩管教，不然恐將導致一個家庭破碎。

▲▼ 0

他提到，事後重返案發現場，發現有2隻妻子記憶中的黑狗在人行到及馬路嬉戲，2隻黑狗的脖子上更掛有項圈，疑似有主人飼養，讓他無奈詢問：「對浪浪可以叫動保來抓，對放牧的可以怎麼做？」

警方則表示，由於現場無監視器，加上肇事的流浪狗案發後已不見蹤影，很難找到主人賠償，僅能先以自摔受理報案，並呼籲民眾要看管好自己飼養的寵物，以免釀成事故。


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關鍵字：鏡週刊,新北,自摔,流浪狗

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