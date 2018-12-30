朱立倫卸任市長神隱4天去哪了？　連秀6張美食照洩露行蹤





▲朱立倫帶家人去日本遊玩。（圖／翻攝自朱立倫臉書，以下皆同）

政治中心／綜合報導

前新北市長朱立倫在25日交接典禮上表態要投入2020年總統選舉，以及於臉書上同步公告未來動向後，就不再更新臉書動態，引來粉絲好奇「卸任市長、未來的總統候選人去哪裡了呢？」不過，朱立倫29日向大家報告近況，原來他趁元旦連假，帶家人一起去日本出遊，還拍了不少美食照羨煞網友。

朱立倫25日交接典禮結束後，在臉書上更新近況表示，謝謝偉大的新北市民給他8年時間，恢復市民的身分，想先好好的陪陪家人，再到台灣各個角落傾聽、學習、充電，一起來發掘問題，並且找出解決問題的答案，「台灣，絕對可以更好，2020我的目標很清楚，就是要為台灣打拼，為人民打拼。」

朱立倫貼出這篇貼文後，臉書粉絲專頁便「安靜」了4天，引起不少網友關心近況。不過，朱立倫也在29日更新臉書粉專，提醒大家注意保暖之外，「簡單，就是一種幸福。和家人到國外走走。4天的連假，氣溫下降，大家出遊，記得要穿暖和喔」，還貼出一系列美食照片，包括拉麵、鰻魚飯、咖哩飯、麻糬等食物，推測應該是去日本遊玩。

網友們則表示，「市長難得休假，好好享受家庭生活」、「跟家人出遊讚喔！注意保暖喔！」、「謝謝朱立倫市長提醒」、「期待朱立倫選總統，加油」、「朱市長八年來最輕鬆的時刻，休息為了走更遠的路，好好思考往後怎麼走」、「簡單就是福，好好休息為了更長遠的路，加油」、「看起來好好吃喔」。