連假結束上班首日現車潮　南警三分局「交通快暢」措施奏效

▲台南市安南區元旦連假結束後上班首日，突湧現車潮，三分局立即啟動「交通快暢」措施，調派線上警力，機動前往各車流量大路口，指揮疏導，緩解車潮。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市安南區的科工區及北安橋等聯外道路（橋樑），在1月2日元旦連假結束後上班首日，突湧現車潮，台南市警三分局立即啟動「交通快暢」措施，調派線上警力，機動前往各車流量大路口，指揮疏導，緩解車潮，讓民眾連假後第1天上班心情不「Blue」!

安南區有眾多著名景點及廟宇，如四草生態綠色隧道、台江國家公園、鹿耳門天后宮、土城正統鹿耳門聖母廟等著名景點，往往在連續假期湧入大量遊客觀光及參拜。

南警第三分局為讓民眾於連續假期至安南區各大景點旅遊時，能夠盡興，特別於元旦連假前，研議「交通快暢」措施，以「即時通報」、「整合連動」、「即時上崗」、「迅速疏導」、「平安順暢」及「守護安全」等軸心理念，為交通工作全力以赴，並針對轄內突發交通事故或臨時車流壅塞狀況，彈性、機動與靈活調度交通快速疏導警力，有效分配交通管制、事故處理及交通疏導等工作；本項措施在本次元旦連續假期實施下來，有效為安南區各大景點路段舒緩車流，頗獲出遊民眾好評。

市警三分局「交通快暢」措施，係拓展「治安快速打擊部隊」即時妥善處置的理念與精髓，結合各派出所平時勤務，以不增加基層員警勤務與工作量為原則，一旦遇轄內出現交通壅塞或突發交通狀況，由勤務指揮中心或交通組即時調度警力，在安全第一前提下，迅速前往目標地點交通疏導或事故處理，務求在最短時間排除各種交通狀況，讓車流恢復順暢。

南警第三分局表示守護市民、維護交通順暢與安全，不分平假日，一直是南警努力的重點工作，「交通快暢」措施期能為民眾提供更好的交通服務與用路安全，同時也呼籲市民朋友，遵守交通規則，勿酒後駕車，每位用路人都有自己的家庭，遵守交通規則也是在保障自己及他人行車安全。