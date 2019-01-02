　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

連假結束上班首日現車潮　南警三分局「交通快暢」措施奏效

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市安南區元旦連假結束後上班首日，突湧現車潮，三分局立即啟動「交通快暢」措施，調派線上警力，機動前往各車流量大路口，指揮疏導，緩解車潮。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市安南區元旦連假結束後上班首日，突湧現車潮，三分局立即啟動「交通快暢」措施，調派線上警力，機動前往各車流量大路口，指揮疏導，緩解車潮。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市安南區的科工區及北安橋等聯外道路（橋樑），在1月2日元旦連假結束後上班首日，突湧現車潮，台南市警三分局立即啟動「交通快暢」措施，調派線上警力，機動前往各車流量大路口，指揮疏導，緩解車潮，讓民眾連假後第1天上班心情不「Blue」!

安南區有眾多著名景點及廟宇，如四草生態綠色隧道、台江國家公園、鹿耳門天后宮、土城正統鹿耳門聖母廟等著名景點，往往在連續假期湧入大量遊客觀光及參拜。

南警第三分局為讓民眾於連續假期至安南區各大景點旅遊時，能夠盡興，特別於元旦連假前，研議「交通快暢」措施，以「即時通報」、「整合連動」、「即時上崗」、「迅速疏導」、「平安順暢」及「守護安全」等軸心理念，為交通工作全力以赴，並針對轄內突發交通事故或臨時車流壅塞狀況，彈性、機動與靈活調度交通快速疏導警力，有效分配交通管制、事故處理及交通疏導等工作；本項措施在本次元旦連續假期實施下來，有效為安南區各大景點路段舒緩車流，頗獲出遊民眾好評。

市警三分局「交通快暢」措施，係拓展「治安快速打擊部隊」即時妥善處置的理念與精髓，結合各派出所平時勤務，以不增加基層員警勤務與工作量為原則，一旦遇轄內出現交通壅塞或突發交通狀況，由勤務指揮中心或交通組即時調度警力，在安全第一前提下，迅速前往目標地點交通疏導或事故處理，務求在最短時間排除各種交通狀況，讓車流恢復順暢。

南警第三分局表示守護市民、維護交通順暢與安全，不分平假日，一直是南警努力的重點工作，「交通快暢」措施期能為民眾提供更好的交通服務與用路安全，同時也呼籲市民朋友，遵守交通規則，勿酒後駕車，每位用路人都有自己的家庭，遵守交通規則也是在保障自己及他人行車安全。

ET快訊
女星被下藥拖進房！櫃台無視求救…她慘遭性侵4小時
周杰倫遊艇趴「1歲Romeo正面」曝光！網看呆：縮小版周董
習近平：中國人不打中國人！針對少數台獨不承諾放棄武力

關鍵字：連假,車潮,交通快暢

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

跨年夜與女友吵架！長庚接駁車司機「跳匝道慘死」　她全程躲態度冷靜

跨年悲劇！　5少遊碧潭「3人擠天鵝船」拍照翻覆　1人溺斃

狂揍10下！女友「鼻血狂噴」顱內出血　健身教練怒：她先丟熱咖啡

主廚搶銀行「消失的10萬」找到了　貨車司機撿走畫面曝光

獨／吃雞肉飯沒位子竟報案「有糾紛」　警怒：奧客無極限

「去年台灣人很阿雜」　韓國瑜元旦致詞「國泰民安靠自己」

馬英九台南大聲唱國歌　96歲眷村媽媽喊謝龍介：馬總統好

新北民政局簡政便民經費權下放公所　協助里長在地服務

高屏蜜棗進入產季　「爆漿蜜棗」皮薄多汁高甜度　

影／神風寶雙載騎士巷子鑽出直直衝　5秒遭汽車「擊落」噴飛半樓高

總統府元旦升旗「司儀大破音」 網笑：昨天跑去嗨了？

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！

茄子蛋救跨年收視！！「浪子回頭+浪流連」聽哭了

躲過2次安檢！2根香腸帶入境 YouTuber急自首…現省20萬

紅燈前煞車突失靈快要追撞　司機大膽逆向閃車！無傷亡

賴清德長子婚宴熱舞！ 高學歷「超正大眼媳婦」曝光

終於聽到《愛了很久的朋友》　田馥甄一開口就想哭～TT

五月天失憶開放二次點歌　《寵上天》N年沒唱「想打歌迷！」

被政治耽誤的歌手唱跨年啦！！　吳蕚洋：人生短短幾個秋～～

《漂向北方》原唱來了！　王力宏黃明志第一次合體表演

新北民政局簡政便民經費權下放公所　協助里長在地服務

高屏蜜棗進入產季　「爆漿蜜棗」皮薄多汁高甜度　

影／神風寶雙載騎士巷子鑽出直直衝　5秒遭汽車「擊落」噴飛半樓高

不用羨慕別人　身心科醫師：你所擁有的正是別人所欣羨的

連假結束上班首日現車潮　南警三分局「交通快暢」措施奏效

一眠大一吋　屏東農友羅仕海改種冬瓜

婦女月經偏頭痛　無法專心工作可求醫治療

不倚老賣老　屏東里港老農「栗子南瓜」種出一片天

長榮中學桌球嚇嚇叫　奪下中小學錦標賽冠軍

影／花2000元剪爛3斤草莓！親子團家長道歉　園主「原諒犯錯的孩子」

字母哥超狂「後仰」隔扣還搧3鍋　公鹿5虎開火退活塞迎4連勝

韓國瑜主持首場市政會議有點緊張　自嘲「大姑娘進洞房」

酒女喊「他想要上我！」　酒客說是仙人跳被判10月徒刑

從蔡英文新年談話　解讀兩岸數字密碼「一、二、三、四」

詹皇最偉大言論前輩不滿　從未聽過喬丹說自己偉大

台灣若想再拿座諾貝爾獎，請讓翁啟惠回到實驗室

爸媽拉小孩手腕「盪鞦韆」很溫馨？暗藏「牽引肘」危機

雷納德爆砍45分生涯新高退爵士　展現各種技巧秀翻全場

「扁規馬隨」16年都沒事！陳水扁轟蔡英文：修勞基法只為彌補跳票

彰化卡離岸風電　關鍵五小時經濟部盼放行

地方熱門新聞

花2000剪爛草莓！親子團家長..

高雄瘋跨年／倒數結束　輕軌站被..

醫院迎接元旦寶寶　六六大順好吉..

解民所苦　黃偉哲元旦與志工同框

阿里山公路旁釣蝦園區　親子共遊..

新年第一撞！370Z跑車打滑衝..

騎士巷子鑽出直衝　5秒遭汽車擊..

吳蕚洋合體李麗芬　網讚年度經典

機捷跨年完成疏運運量　再突破1..

韓國瑜首次跨年倒數　夢時代90..

響應全台首富！獸醫院急診費漲6..

元旦寶寶報到 門諾喜迎龍鳳..

里港老農李明從　栗子南瓜種出一..

黑葉番茄切盤沾薑末醬油　南部人..

更多熱門

相關新聞

衝跨年迎元旦18家咖啡優惠一次看

迎接2019年到來，就是要衝跨年看日出呀！而此時最需要來杯咖啡提神，除了四大超商推出咖啡優惠外，連鎖咖啡業者也紛紛祭出好康，包含星巴克、伯朗咖啡、西雅圖咖啡、85°C等。另外，連鎖超市全聯也有推出熱美式買一送一。此篇即整理了各家優惠懶人包，供消費者參考。

連假第二天國5北上南下都塞車

冷氣團帶雨勢　連假空氣品質佳

跨年連假20家終極優惠懶人包來了

元旦連假車多！「免塞車替代道路」公布

讀者迴響

發燒話題

習近平 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王祖賢 普悠瑪內幕 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

鴻海副總偷人妻　鹹濕錄音曝光

抽到電風扇迎新年！他合照笑超爽…

南部人吃鹹酥雞配「解膩神物」

男友帶女生回家瞎扯「家庭式餐廳」

謝佳見分手後「站店外求復合」！

水泥車煞車失靈　司機機警逆向閃車

尾牙4正妹爆衣　網狂問：缺人嗎？

耳麥出包！謝金燕台上傻眼「來教我怎麼跳」

侯硐雙屍「全村吹狗螺」　男驅魔惹議

鴻海副總「高規格偷情」揭密　開房不手軟

10年老店關！星巴克日報表驚揭營業額

前HBL球星　遭爆騙財

高雄元旦空拍！網震撼：以前邊緣城

JYP揭殘酷事實反對藝人公開戀愛

周杰倫澳洲遊艇趴　1歲兒子正面曝光

更多

最夯影音

更多

總統府元旦升旗「司儀大破音」 網笑：昨天跑去嗨了？

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！

茄子蛋救跨年收視！！「浪子回頭+浪流連」聽哭了

躲過2次安檢！2根香腸帶入境 YouTuber急自首…現省20萬

紅燈前煞車突失靈快要追撞　司機大膽逆向閃車！無傷亡

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面