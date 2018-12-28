元旦連假國道交通量翻倍！高公局「免塞車替代道路」還省荷包

▲元旦連假國道交通量最高可達平日2倍。（圖／記者季相儒攝）

記者曹悅華／台北報導

元旦4天連假明（29）登場，交通部高公局預期將有大量返鄉與旅遊車潮出現，國道交通量最高可達平日2倍，屆時高速公路交通壅塞在所難免，再次提醒用路人儘量避開假期間國道重點壅塞路段及時段。

高公局提醒用路人掌握國道路況預報資訊，妥善規劃行程，避開塞車路段及時段，並參考國道易壅塞路段之替代道路，包括「地區短途使用省道」及「國道長途替代道路」，比較最尖峰時段國道與省縣道行車時間，高公局建議使用原則如下：



一、長途旅次者

若國道主線壅塞時，建議改駛替代道路，避免塞在國道車陣中，包括國5頭城至坪林北向、國3中港系統至彰化市區南向、國6舊正至國3中投北向及國1國3新竹至彰化（南投）地區雙向等4條替代道路。其中台61快速公路白沙屯至南通灣段已在107年6月2日通車，故目前台61快速公路可完整銜接新竹至彰化路段，呼籲北部用路人欲往返中南部可多加利用台61線等替代道路，不僅可節省時間，亦可節省荷包。

▲國道長途替代道路圖。（圖／高公局提供）

二、地區短程者

於國道尖峰時段儘量避免使用國道，並多利用省縣道，包括國1大雅至員林雙向、國1湖口至新竹南向、國3土城至三峽雙向、國3田寮至國10旗山東向、國3三峽至大溪雙向、國3草屯至快官雙向、國3斗六至霧峰北向及等7條。

最後，高公局呼籲用路人開車務必注意行車安全，切勿疲勞駕駛並多遵循端午節國道分流原則：「南北長途走國3、短途不要上國道、替代道路不用等、請搭乘公共運輸」，以利整體行車安全與順暢；另外，若用路人無法避免在重點壅塞路段時段上路，除可透過「高速公路1968」App查詢國道主線及替代道路行車時間，選擇是否改駛替代道路外。

▲高公局提供長、短途旅程替代道路使用。（圖／高公局提供）