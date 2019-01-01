桃園元旦升旗　法稅改革聯盟邀民眾連署稅改讓幸福起飛

▲桃園元旦升旗活動，法稅改革聯盟邀民眾連署稅改。（圖／法稅改革聯盟提供）



記者楊淑媛／桃園報導

「轉動桃園幸．幸福起飛」大家一起來連署稅改宣言。法稅改革聯盟今天發動志工，參加2019年桃園市元旦升旗典禮暨健走活動，邀請萬名民眾連署稅改宣言、稅改十大建言、五大訴求。該聯盟指出，鄭文燦市長是六都第一位連署的大家長，他們相信把不合理的法稅制度全部改掉，才能讓人民幸福起飛。

年過七旬的法稅改革聯盟蘇姓志工表示，雖然昨天跨年，但今早還是跟大家一起來做有意義的事，邀約民眾連署，政府4年超徵5000億，國債卻越來越高，政府蓋了一堆蚊子館，而兆豐金、慶富案等弊案都是人民買單，人民要站出來連署稅改表達意見。

▲▼桃園元旦升旗活動，法稅改革聯盟邀民眾連署稅改。（圖／法稅改革聯盟提供）



蘇姓志工說：今天參加元旦升旗典禮，遇到很多地方民代，主動跟她說已連署，還謝謝她們。因為，稅關係全民的權益，朝野依法行政與監督，一起轉動桃園，才能真正幸福起飛。法稅改聯盟也表示，鄭文燦市長是六都第一位連署的大家長，他曾表示社會要給年輕人希望，給人民公平納稅的環境，本來就是政府的義務，希望法稅改革運動能夠帶動政府把這些不合理的法稅制度全部改掉。

2019年桃園市元旦升旗典禮暨健走活動，今天於中壢區青埔特區內文中三舉行，法稅改革聯盟發動志工於活動入口處舉牌抗議不合理的稅制，志工們穿著黃色背心，格外醒目。