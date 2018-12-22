黃背心運動蔓延台灣登上CNN　抗議者要蔡英文向法總統學習退讓

▲法稅改革聯盟抗議受到國際媒體注目。（圖／記者吳靜君攝）



記者丁維瑀／綜合外電報導

CNN報導，受到法國民眾的啟發，台灣自己的「黃背心運動」也在持續延燒，反稅示威者預計22日再度走上街頭。一名法稅改革聯盟的發言人透露，遊行是為了向政府施壓，藉此使得稅收制度更加透明。

法稅改革聯盟19日先在凱道抗議，當天也是人權紀念日，活動登上多家外媒版面如CNN、《法新社》等。CNN指出，法國黃背心運動持續好幾周，有時伴隨暴力抗爭，最後迫使總統馬克宏本月初就稅收與其他問題做出讓步。

據了解，法稅改革聯盟成立於2016年，成員在19日首次穿上黃背心；王姓發言人稱，「我們被法國的運動所觸動，決定穿著黃背心走上街頭，我們希望蔡英文能聽取民眾的不滿，並像馬克宏那樣有所退讓。」

王補充，不公平的稅收阻礙國外企業來台投資，進一步的抗議活動將於22日上午11時在台北國稅局舉行。法稅改革聯盟19日提出3點訴求，包括「平反稅務冤案並撤銷冤假稅單」、「反政治整肅與反法稅威權」，以及「要生存，要人權，平反1219假案」。

《法新社》19日也在YouTube上傳新聞影片；一名穿著黃背心的受訪者表示，她來抗議不公平的稅收制度，現有的制度在台灣非常不透明、不穩定，造成國外企業在台灣撤資，也影響國內許多公司與職場環境。另一名男性示威者說，台灣如今獲得民主成就，大家以為已經擺脫威權，但事實上，「稅法的威權卻無時無刻，直到現在，它還殘害著人民百姓。」

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