男友惡搞！她打開桌布「寶貝狗→人面突變種」超丟臉　同事全嚇傻...網淚讚用心

▲ 換新電腦就要用可愛桌布 。（圖／網友授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

網搜小組／綜合報導

被男友整得徹底！一名女網友日前買了新電腦，沒想到男友半夜竟然偷偷P了她的桌布圖片，害她早上跟同事炫耀時大出糗，興師問罪時還得到更令人氣到發暈的回應，讓她大喊「男友很機掰！」不過網友們則是笑到拍桌，大讚男友惡整人還算用心。

一名女網友日前在PTT上分享一則名為「男友很機掰」的趣事，她表示自己最近買了新的筆電，就請男友幫忙設置一些基本設定，並且換上家中寶貝寵物的照片當桌布。隔日一早，她立刻就和同事們分享換新電腦的消息，沒想到準備秀一下可愛的寵物狗狗時，一打開卻讓全場傻眼+驚嚇！

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▲好可怕！還我正常狗狗！

原來原先的桌布被男友偷偷換成「人面犬」的P圖照，還是用影星尼可拉斯凱吉的臉，看起來超詭異，「重點是大概有4、5個同事圍著我的電腦，看到我的桌布變成一隻人面犬！」原po心裡超無言，想說還好自己前一天有多挑幾張放在相簿裡，準備拿來換。沒想到男友還是先發制人，把其餘的狗狗照片也都P上了人臉和貓臉，讓原po快要氣瘋。

▲▼ 男友會不會太閒XDD 。

原po超怒又丟臉，急忙傳訊息興師問罪一番，對方還傳了超多個「哈哈哈」給她，並得意表示自己半夜邊P圖邊笑，還想要誘導女友換其他張照片，讓她怒表示「都看過了，幹！」原po還透露，男友心機重到把原本正常的照片都刪除，連桌面垃圾桶都找不到，害得她只好勉強用醜圖作為桌布。

這篇文章在PTT上被鄉民們推爆，大家紛紛笑倒表示「金北爛XDD」、「還特地半夜弄」、「難怪你叫他雞掰人XD」、「我無法想像在同事面前開圖時，我會做何反應耶」、「用這樣也算有心欸」、「好惡搞」、「笑到我拍桌！」、「你的『寶貝』真可愛」、「惡趣味，有笑有推」。

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