21歲正妹變恐怖惡女　捏爆男友「蛋蛋」害他失血求饒：差點會死

▲女子因為對男友做出殘忍暴行被捕。（圖／翻攝自instagram／katie.pitchford）

國際中心／綜合報導

美國佛州邁阿密一名21歲正妹和男友吵架後，不但動怒施暴，還殘忍「捏爆」對方蛋蛋導致大出血，然而被捕後她卻否認所有指控。受害男子的頭與臉上有許多血跡和瘀傷，獲救後他驚魂未定表示，要不是自己奮力抵抗，很有可能就會死在對方手裡。

邁阿密警方表示，21歲女子皮奇福德(Katie Lee Pitchford)4日凌晨在家中和男友發生爭執後，突然暴怒用刷子攻擊對方，後來又瘋狂出拳把人揍到流血，「受害人控訴，皮奇福德用手狠狠抓住他的睪丸，並用力擠，直到下體出血。」

受害人還告訴警方，殺紅眼的皮奇福德用手緊緊掐住他的脖子，害他快要不能呼吸，他奮力把對方摔倒才終於能打電話報警。皮奇福德被捕後坦承，她的確有和男友吵架，但沒有發生暴力事件，後來希望警方能讓她與男友再見一面，因為很想親口向對方道歉，目前已被刑事拘留，此案將於本月月底開庭。