21歲正妹變恐怖惡女　捏爆男友「蛋蛋」害他失血求饒：差點會死

▲女子因為對男友做出殘忍暴行被捕。(圖/翻攝自instagram/katie.pitchford)

國際中心/綜合報導

美國佛州邁阿密一名21歲正妹和男友吵架後,不但動怒施暴,還殘忍「捏爆」對方蛋蛋導致大出血,然而被捕後她卻否認所有指控。受害男子的頭與臉上有許多血跡和瘀傷,獲救後他驚魂未定表示,要不是自己奮力抵抗,很有可能就會死在對方手裡。

邁阿密警方表示,21歲女子皮奇福德(Katie Lee Pitchford)4日凌晨在家中和男友發生爭執後,突然暴怒用刷子攻擊對方,後來又瘋狂出拳把人揍到流血,「受害人控訴,皮奇福德用手狠狠抓住他的睪丸,並用力擠,直到下體出血。」

受害人還告訴警方,殺紅眼的皮奇福德用手緊緊掐住他的脖子,害他快要不能呼吸,他奮力把對方摔倒才終於能打電話報警。皮奇福德被捕後坦承,她的確有和男友吵架,但沒有發生暴力事件,後來希望警方能讓她與男友再見一面,因為很想親口向對方道歉,目前已被刑事拘留,此案將於本月月底開庭。

Florida woman Katie Lee Pitchford, 21, was arrested on June 4 after she squeezed her ... https://t.co/lMqSB2liWY via @MailOnline