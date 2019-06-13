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交往3個月！男友「3天才回訊」也不主動找　她提分手更揪心：被已讀不回…

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▲▼外遇,離婚,分手,劈腿,小三,偷吃。（圖／翻攝自pixabay）

▲原PO提分手，卻被男方已讀不回。（示意圖／pixabay）

網搜小組／綜合報導

想把愛情經營好，不是一方努力就能辦到的事。一名女網友表示，她和男友交往3個月，感覺對方不是很在乎，也很常2、3天才回訊息，最後連她主動問「如果想分手就跟我說一聲」，男方卻是已讀不回。原PO忍不住求助「我一顆心揪在那裡，很難釋懷」，讓不少人很心疼「快刪除此人」、「這種男人不要也罷」。

「提分手被已讀不回？好揪心」，這位女網友在《Mobile01》表示，交往3個月，覺得男友對她不太在乎、沒這麼喜歡她，常常2、3天才回訊息，也不會主動找她，最後一次則是已讀不回，打電話也不接。

請繼續往下閱讀...

原PO於是傳訊息給對方「你不想繼續交往了是嗎？如果想分手，就跟我說一聲吧！」沒想到，男方依然已讀不回，讓原PO很痛苦，一顆心揪在那裡、很難釋懷，「也不知道對方現在這樣是什麼意思？是還在考慮？還是怎樣？」直呼不會纏著對方，「但是起碼給個結果啊！」

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▲▼霸凌,排擠,憂鬱,悲傷,分手,單身,魯蛇,孤單,孤獨,隔離。（圖／pixabay）

▲原PO和男友交往3個月，對方都相當冷淡。（示意圖／pixabay）

看到貼文後，其他人紛紛留言勸，「誰都看得出來他不想理你，偏偏你還要他給個交代」、「才三個月就被這樣打入冷宮？妳確定自己是女朋友身份嗎」、「多愛自己一點、多重視自己一點」、「請好好愛自己，學著獨立與自信，一個人是最能做自己的時候了」、「3天都不回，請問是失蹤了嗎？根本就沒心想要面對你」。

原PO事後也在留言處透露，對方有消息了，道歉後給她的理由是「目前跟父母出國了，過幾天回來找妳」，雖然原PO有問「出國為什麼不說？跟父母出國就不能接電話？」卻又是一個石沈大海沒回應。原PO最後也說，「猜想我該不是小三吧！（我真的蠻喜歡他的，放不下，沒用的我，嗚嗚嗚）」。

看到留言後，網友也忍不住分析殘酷事實給原PO聽，「跟出國沒關，2、3天才回訊息，不主動找人，這是為什麼？是有多忙說來聽聽！去哪一國、有買什麼、有旅遊照片嗎？說來聽聽。出國為什麼不說？跟父母出國就不能接電話？說來聽聽，不是騙人為何答不出來？分明有鬼」、「正常的情侶，何時要出國會事先跟對方說，不會等妳要找人時，才連忙說最近出國。其實妳可以有骨氣一點直接說分手，不需要等對方同意或回應」。

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關鍵字：分手,訊息,已讀,交往,男友,mobile01

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