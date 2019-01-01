11秒超酸新年賀詞　川普：我在工作但你們整夜開趴...

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國際中心／綜合報導

繼聖誕節美國總統川普狂發推特表示自己是孤單老人後，跨年夜又再度連發10則推特抱怨圍牆問題，除此之外還上傳一支僅11秒的影片祝大家新年快樂，話中充滿忌妒並強調，「雖然我在上班，你們在狂歡，但我不怪你們。」

川普新年前夕在推特針對「圍牆問題」狂發牢騷，他說自己正在辦公室等民主黨人回來，並且給他建造邊境圍牆所需要的選票，「我會把牆建成，而且很快！」還有一則11秒賀年影片，川普在影片中說，「雖然我還在白宮上班，你們在外面整晚開趴，但我不怪你們，好好享受！我們將有超棒的一年，祝你們新年快樂！」

隨後白宮的官方推特也發了一支近2分鐘的影片，影片中的川普同樣站在白宮外，開頭便說，這次則是詳細的說了他上讓2年以來的政績，包含美國經濟日益好轉，人民不用兼多份工作，以及跟世界各國簽訂貿易協定等。

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關鍵字：美國,川普,2019,川普推特,北美要聞

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