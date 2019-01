快訊／紐約時報廣場水晶球降落！絢爛煙火點亮夜空迎2019　彩屑齊噴

國際中心/綜合報導

美國紐約時報廣場(Times Square)數十萬人在雨中迎接2019年,直徑3.5公尺、被2688個水晶片和3.2萬個LED燈包覆的水晶球落下,現場伴隨著絢爛煙火,同時噴出重達3000磅的五彩紙屑,用金黃色的「2019」點亮紐約夜空。

今年跨年使用換新裝的水晶球,呼應主題「和諧之禮」。在2018年的最後60秒這一刻,紐約市長白思豪(Bill de Blasio)新聞媒體工作者一同按下跨年倒數60秒的水晶球降落按鈕,包含國家廣播公司(NBC)、美國廣播公司新聞網(ABC News)、美國有線電視新聞網(CNN)都是受邀嘉賓。

隨著螢幕上的倒數數字,現場全體民眾屏氣凝神看著時代廣場的螢幕,在進入2019年1月1日的這一秒,紐約客爆出歡呼聲、互相擁吻,看著眼前釋放出的煙火和五彩紙屑迎接新年。

Hang in there, the #BallDrop is less than two hours away. Remember, you can leave the viewing area at any time but you may not be able to return to the same viewing area and will have to stand in line and be screened again! #RockinEve pic.twitter.com/GZEXszu9c0