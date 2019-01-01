2019年擺脫月光族！　學起來6項省錢法荷包不會再哭哭

▲月光族。（示意圖／記者李佳蓉攝）



實習記者魏雅芬／綜合報導

剛跨年狂歡完，回到家才發現荷包也跟著大失血！全新的一年做到這6個小撇步，從今天就開始養成理財習慣，讓2019年的財務狀況不知不覺中就能獲得大幅改善。

1、別再每天買咖啡

不少上班族每天早晨都習慣來杯咖啡，不過這些40、50元累積下來，一年可能就會花掉高達1.6萬元。現在有個更省錢又快速的方法，就是自己帶咖啡粉到公司裡沖泡，不僅可以省下每天喝咖啡的費用，也不用再特地跑到超商購買。

2、養成記帳習慣

很多人一領到薪水會瘋狂的吃大餐、逛街血拼等等，到了月底就慘變月光族，只能望著空空的戶頭邊嗑土司，不知道自己的錢到底都花到哪裡去。其實現在有許多免費又便利的記帳APP，可以幫助大家快速的記下每筆開銷，每個月的現金便去向一目瞭然，讓自己能更妥善的分配支出。

▲月底總是錢包空空。（示意圖／記者李佳蓉攝）



3、制定預算

網路購物和刷卡很快速又簡單，但會讓人沒意識到自己已經花掉大把費用，從今天起就為每周制定預算，並細分飲食、娛樂、治裝費等等項目。雖然這項計畫可能會讓你比以往少掉幾頓大餐，但長遠來看，戶頭的數字會讓你更有成就感。

4、取消健身房會員

為了擁有更好的體態，會選擇加入昂貴的健身房會員，但實際上，去運動的次數卻不如預期。從現在開始就放棄會員資格，改成下載免費的鍛鍊APP，不只可以在舒適的家中運動，也不用在意旁人眼光，而且現在APP都能幫每個人量身訂做一套健身計畫，還省下請教練的費用。

5、一次買齊食材並煮好

經過一天漫長的工作，總會想買外食來快速解決晚餐，不過如果在假日去一趟超市買齊所有食材，並大量烹煮後冰進冰箱，這樣隔天上班就能帶自己準備的飯菜，可以省很多外食開銷，同時也吃得更健康。

6、購物前先列清單

聖誕節剛過，商家都會打著聖誕大折扣來吸引消費者，讓腦波弱的民眾忍不住掏出錢包來購買，但衝動過後，會發現自己買了一堆根本不需要的東西。因此，購物前如果先列出清單，知道自己真正需要的是什麼，就不會因為商品在打折就受到誘惑。