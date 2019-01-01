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川普推特語錄／圍牆當然有用！如果建造得當　效率幾乎是100％

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▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普12月31日、2018年最後一天在推特針對「圍牆問題」狂發牢騷，他說自己正在辦公室等民主黨人回來，並且給他建造邊境圍牆所需要的選票，還說「你們在2006年和2013年都投了贊成票。」這樣再跟他一起投一次贊成票吧，「我會把牆建成，而且很快！」

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►►川普推特語錄／我的政府挽救了海岸防衛隊的薪水　民主黨不用謝了
►►川普推特語錄／剛和習近平通完電話　協議取得重大進展啦
►►川普推特語錄／如果不給錢蓋牆　我就關掉美墨邊境秀一波「盈利操作」

▼令人難以置信的是，民主黨人怎能利用他們荒謬的聲音去宣傳，說牆（邊境圍牆）起不了任何作用。牆當然可以起作用，而且如果建造得當，效率幾乎是100％！他們說這是老技術，那輪子也是古老技術呀；他們現在又說這（建牆）不道德，可讓人民喪命更加不道德啊。

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▼我正在橢圓形辦公室。民主黨人，現在就從度假中回來吧，給我們的邊境安全（包括邊境圍牆）所需要的選票！你們在2006年和2013年都投了贊成票。那麼和我一起再投一次贊成票吧，我會把牆建成，而且很快！

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▼我是美國唯一一個可以說「我帶領我們偉大的部隊凱旋歸國」的人，然後（收到了）負面的新聞報導。多年來失敗的假新聞和專家們瘋狂抱怨。但若我永遠在無盡的戰爭徘徊，他們還是會覺得不開心。

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▼我在競選方面致力於邊境安全，沒有強大有力的邊境牆就沒有邊境安全。我們的南方邊境一直以來都像是「裸露的傷口」，毒品、罪犯（包括人口販子）及非法移民湧入我國，民主黨現在應該回來解決這個問題。

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▼就像媒體所報導的那樣，全混凝土結構的牆壁從沒有被放棄，有一些區域會是全混凝土結構，但邊境巡邏隊的專家更喜歡有鏤空的牆，（這樣就可以清楚地看到牆兩邊的情況），我覺得這個有道理！

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關鍵字：川普,推特,共和黨,川普推特語錄

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