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影／「小白～」她101站前神模仿3卡通人物秒被猜中：再等一下　散場民眾笑了

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「小白～」北捷潮天團模仿3卡通人物秒被猜中：我學滿像的　散場民眾笑了。（圖／ETtoday）

▲跨年倒數完後，許多乘客在台北捷運台北101／世貿站入口外等候入站。（圖／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

數十萬民眾參加「狂放電2019台北最High新年城」，散場時由於台北捷運有管制人潮，因此通常都要等一段時間才能進站。此時，北捷「潮天團」就會出動安撫乘客情緒，其中一名女員工模仿模仿三種卡通人物，展現超強功力，都讓乘客瞬間猜出來，她笑說「我也覺得應該是我學得滿像的」。

《ETtoday新聞雲》記者直擊，跨年散場後，許多乘客在台北捷運台北101／世貿站入口外等候入站，當時天空正下著雨，大家不是穿雨衣就是撐雨傘。一名女員工則用大聲公說，「雖然我們獎品送完了，還是希望大家可以捧場，我模仿卡通人物看大家猜不猜得出來。」

▲▼臺北最High新年城-2019跨年晚會臺北最High新年城- 2019跨年晚會,電競表演開場。（圖／記者李毓康攝）

▲▼數十萬民眾參加「狂放電2019台北最High新年城」，市政府站一度被擠爆。（圖／記者李毓康、季相儒攝）

▲▼跨年「沙丁魚潮」再臨！市府站擠爆「進入要15分鐘」　北市府供2方式疏散。（圖／記者季相儒攝）

北捷女員工說，「小白～小白～」，3秒後就聽到答案，「答對了，好厲害，我也覺得應該是我學得滿像的，哈哈哈！」原來第一PART是模仿蠟筆小新。她緊接著開始第二PART，「唉唷，柚子啊，你快點起床啦」，馬上又聽到民眾猜到答案說「花媽」。她第三PART一出口「花輪～」，馬上被猜到是模仿美環，她接著用美環的口吻說，「我們等一下～再等一下下好不好，就可以進站搭車了，請大家再等一下下，稍安勿躁」，讓現場笑聲不斷。

「潮天團」成立於2012年，成員有北捷車站站長、站務員等，只要有跨年活動都會出動，以帶動唱、幽默的方式舒緩乘客等待進站的情緒。

▼潮天團很能安撫乘客的心。（圖／翻攝台北捷運臉書）

北捷潮天團。（圖／翻攝台北捷運臉書）

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關鍵字：跨年,台北捷運,潮天團

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