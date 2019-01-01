不斷更新／全球跨年看這　英國摩天輪「倫敦眼」絢爛煙火引爆歡呼聲

▲法國巴黎凱旋門迎接2019跨年。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

迎接2019新的一年，全球各地都陸續放起華麗的煙火秀，紐西蘭奧克蘭於台灣時間（以下皆同）31日晚間7時率先搶得頭香，接下來可以期待的還有1日早上的法國巴黎、英國倫敦等也會迎來精彩的煙火，美國紐約「時報廣場」的跨年活動則將在1日下午13時登場，成為眾所矚目的壓軸。

08：00

英國倫敦又被譽為「全球跨年聖地」，數萬張的門票早在好幾個月前就全部售出，儘管這次受到脫歐的不確定影響，人們還是決定熱鬧慶祝來迎接嶄新的一年。倫敦市長薩迪克•汗（Sadiq Khan）表示，當地的煙火秀會向歐洲展示出英國脫歐後的開放心胸與外向的性格。

倒數前，泰晤士河畔邊擠滿世界各地的旅客，一同欣賞大型摩天輪「倫敦眼」（London Eye）的煙火點亮黑夜，時間一到，先前在維修期的大笨鐘也特別敲響報時，搭配五顏六色的煙火與音樂相當熱鬧，一首又一首的電音舞曲播放下去，可以聽到人們不斷歡呼。



07：35

英國倫敦將在台灣時間早上8時來到2019年，但曼徹斯特卻傳來有3人被刺傷，其中一名男子拿著長刀來到維多利亞車站襲擊並高喊「真主」。警方事後已逮捕他，至於為何傷人，動機還有待調查。

07：00

受到恐怖攻擊陰霾以及先前黃背心抗議的影響，法國巴黎這次共有1.2萬名警力負責跨年活動維安。新年倒數前，許多人聚集在香榭麗舍大道前，並觀賞凱旋門的聲光表演，時間一到，黃色的煙火先將氣氛帶到最高潮，凱旋門上則可見大大的巴黎（Paris）字樣，民眾也紛紛歡呼。

同一時間，德國柏林、瑞士、義大利等國也迎來新的一年。

04：00

阿拉伯聯合大公國杜拜在台灣時間凌晨4時施放煙火，世界第一高樓「哈里發塔」快速變化各種顏色的煙火，許多歡慶者拿出手機錄影。







▲▼阿拉伯聯合大公國杜拜境內的摩天大樓「哈里發塔」迎接2019跨年。（圖／路透）



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