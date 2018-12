倫敦眼12分鐘煙火秀7語言賀新年　愛丁堡8000人火炬遊行封街嗨整夜

國際中心/綜合報導

英國倫敦又被譽為「全球跨年聖地」,數萬張的門票早在好幾個月前就全部售出,儘管這次受到脫歐的不確定影響,人們還是決定熱鬧慶祝來迎接嶄新的一年。反對脫歐的倫敦市長薩迪克•汗(Sadiq Khan)推動「倫敦開放」(#LondonIsOpen)運動,並表示此次跨年主題在慶祝倫敦與歐洲各國之間的關係,當地的煙火秀開場即以7種語言祝賀新年,展示出倫敦的開放心胸與外向的性格。

▲▼煙火照亮英國倫敦摩天輪周邊的天空,人們歡慶2019年的來到。(圖/路透)



泰晤士河畔邊擠滿超過10萬名世界各地的旅客,一同欣賞大型摩天輪「倫敦眼」(London Eye)的煙火點亮黑夜,今年倫敦眼約發射1萬發煙火,煙火秀長達12分鐘。時間一到,先前在維修期的大笨鐘也特別敲響報時,搭配五顏六色的煙火與音樂相當熱鬧,一首又一首的電音舞曲播放下去,可以聽到人們不斷歡呼。

▲愛丁堡Hogmanay火炬遊行。(圖/路透)



而愛丁堡的跨年活動「霍格莫內」(Hogmanay,蘇格蘭語新年之意),從30日開始舉行一連串慶典,每年吸引上萬人參與,當地的火炬遊行從31日晚間7點開始,今年約有8000人手持火把形成「火河」,場面相當壯觀,施放跨年煙火的同時,也封街舉辦街頭派對,由DJ、樂團輪流表演,為2018畫下句點。

Edinburgh’s Hogmanay festival has reported a surge in ticket sales from EU countries - as its main street party was declared a complete sell-out more than 24 hours in advance: https://t.co/F2ld5bGFre @TheScotsman @edhogmanay #edhogmanay pic.twitter.com/vSWUeHAijE