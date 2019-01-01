倫敦眼12分鐘煙火秀7語言賀新年　愛丁堡8000人火炬遊行封街嗨整夜

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英國倫敦又被譽為「全球跨年聖地」，數萬張的門票早在好幾個月前就全部售出，儘管這次受到脫歐的不確定影響，人們還是決定熱鬧慶祝來迎接嶄新的一年。反對脫歐的倫敦市長薩迪克•汗（Sadiq Khan）推動「倫敦開放」（#LondonIsOpen）運動，並表示此次跨年主題在慶祝倫敦與歐洲各國之間的關係，當地的煙火秀開場即以7種語言祝賀新年，展示出倫敦的開放心胸與外向的性格。

▲▼煙火照亮英國倫敦摩天輪周邊的天空，人們歡慶2019年的來到。（圖／路透）



泰晤士河畔邊擠滿超過10萬名世界各地的旅客，一同欣賞大型摩天輪「倫敦眼」（London Eye）的煙火點亮黑夜，今年倫敦眼約發射1萬發煙火，煙火秀長達12分鐘。時間一到，先前在維修期的大笨鐘也特別敲響報時，搭配五顏六色的煙火與音樂相當熱鬧，一首又一首的電音舞曲播放下去，可以聽到人們不斷歡呼。

▲愛丁堡Hogmanay火炬遊行。（圖／路透）



而愛丁堡的跨年活動「霍格莫內」（Hogmanay，蘇格蘭語新年之意），從30日開始舉行一連串慶典，每年吸引上萬人參與，當地的火炬遊行從31日晚間7點開始，今年約有8000人手持火把形成「火河」，場面相當壯觀，施放跨年煙火的同時，也封街舉辦街頭派對，由DJ、樂團輪流表演，為2018畫下句點。

Edinburgh’s Hogmanay festival has reported a surge in ticket sales from EU countries - as its main street party was declared a complete sell-out more than 24 hours in advance: https://t.co/F2ld5bGFre @TheScotsman @edhogmanay #edhogmanay pic.twitter.com/vSWUeHAijE — Brian Ferguson (@brianjaffa) 2018年12月30日