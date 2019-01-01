跨年「萬人淋雨看電競」被罵翻　柯文哲：辦活動一定會檢討

▲柯文哲出席2018元旦健走 王金平。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

2019《台北最High新年城》開場表演找來資深藝人邰智源跟世界電競冠軍Tom打電競，網友看傻眼罵爆，大酸是「萬人淋雨看電競」。台北市長柯文哲受訪時回應，只要是辦活動一定會檢討，未來還是維持創新原則，至於被批評該改進就改進。

跨年活動找來邰智源與電競選手表演卻被痛批，邰智源開直播表示，我剛剛開場暴雪，聽說被網友幹爆，並解釋，我們是要藉由跨年讓大家知道電競，這是世界性的趨勢了，大家聽什麼歌嘛是不是，我挑戰世界冠軍為什麼不看？邰智源樂觀的說，「多美好的回憶、網友怎麼會這樣呢？」 但下一秒態度轉彎，「你罵我我都會收集，一起告囉！」

跨年晚會被罵翻，柯文哲1日受訪時回應，「辦活動一定會檢討，跨年20幾年，不可能每年節目一樣，一定要創新、一定要改變，不可能提出十個都一百分，就像考試十科有一科不及格，維持創新，需要改進就改改。」

被指跨年節目太攏長，柯文哲則嘆，昨天天氣不好，幾十萬人的活動遇到天氣不好的確比較難。

至於競選經費今天要結算，柯文哲表示，「要清一清，不知道多少...好千五千六百多，算一算有沒有負債。」話說完自己又大笑，指說副發言人學姐黃瀞瑩要他不要再說了，「好啦好啦！她已經在拉我了，拉拉妹」。