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以色列生產F-35「隱形機翼」賺進770億　預估2019年初交付

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▲ 以色列航空航天工業公司負責生產F-35機翼。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

記者朱世凱／綜合報導

以色列航空航天工業公司（IAI）在2018年12月27日表示，「我們和美國國防承包商洛克希德·馬丁（Lockheed Martin）合作，已經正式開啟F-35隱形戰鬥機外翼部件的生產線，讓這款戰機有助於躲避雷達偵測；這條生產線大約可維持20年，未來10至15年有望為公司賺進25億美元（約新台幣769億元）收益。」

據美國航空專家雜誌（aviationpros）報導，新生產線的建立是IAI自動化和機器人作業能力的重大改進，使其成為軍事和商業航空結構領域的關鍵參與者；IAI執行副總裁兼商用飛機集團總經理Shlomi Karako表示，「F-35隱形機翼生產線的落成是實現團隊建立複合材料的重要里程碑，我很感謝洛馬公司的信心和長期合作。」

▼美軍F-35戰機。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美軍F-35戰機。（圖／達志影像／美聯社）

他也說，「F-35機翼外殼所需的精度、技術需求、人員和生產品質都能符合最高標準，我們預計採用最先進的技術，包含自動化纖維鋪放技術（AFP）的複合材料層，使其達到隱形性能，目前團隊已經生產數百個機翼，足以證明我們的能力。」

他會後提到，「IAI預估2019年初開始交付F-35外翼，並規劃於2034年前製造811對F-35A機翼，或許到了後期還會接到更多額外訂單。」洛馬公司則指出，「讓IAI參與F-35開發計劃強調我們對以色列工業的信任程度。」

▼美軍F-35A戰鬥機。（圖／翻攝自美國空軍官網）

▲▼美軍F-35A戰鬥機。F35,F-35（圖／翻攝自美國空軍官網）

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