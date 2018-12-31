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俄Tu-22M3M首飛畫面曝光！載彈量突破24噸　可攜高超音速導彈

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▲Tu-22M3M轟炸機首飛。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

記者朱世凱／綜合報導

俄羅斯Tu-22M3M轟炸機近日完成首飛，作為Tu-22M的最新型號，它更換了超過一半的航電設備，並且安裝新型通信系統，增強遠程作戰能力。據悉，這款新式戰機載彈量超過24噸，還可攜帶及發射俄製導彈，例如Kh-32巡航導彈和Kh-47M2「匕首」（Kinzhal）高超音速反艦飛彈。

綜合外媒報導，Tu-22M3M換裝新型發動機，總推力可超過50萬牛頓，最大速度為2.3馬赫，具備高速與低空突防能力；另外，Tu-22M3M可以掛載「匕首」導彈，使它能夠摧毀2000公里範圍內的艦船目標，作戰火力非常兇猛，俄軍計劃在2021年列裝該戰備。

▼Tu-22M轟炸機。（圖／翻攝自圖波列夫公司官網）

▲▼Tu-22M轟炸機。（圖／翻攝自圖波列夫公司官網）

報導指出，Tu-22M3M此次首飛持續37分鐘，並且於高度1500公尺處進行，它最早是在今（2018）年8月16日於喀山航空工廠首度亮相，軍方打算在2020年之前，將30架Tu-22M3升級至新的型號，差別是戰機上可安裝防電子干擾雷達與慣性導航系統。

「匕首」是俄羅斯今年3月1日展示的高超音速飛彈，總統普丁當時表示，這款飛彈可以在反彈道飛彈防禦系統周圍以10倍音速（約時速1.2萬公里）的速度飛行，因此被視為俄軍新一代的「航母殺手」。國防部副部長波里索夫（Borisov said）還說匕首是頂尖武器，可以突破空防與飛彈防禦系統的高超音速遠程飛彈，它相當無敵且具備強大戰鬥力與潛力。

▼匕首高超音速飛彈。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼匕首高超音速飛彈。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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