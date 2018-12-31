中國航母研究高官再傳落馬　原712所所長金燾貪汙遭公訴

▲中船重工第712研究所原黨委副書記、所長金燾被證實貪污落馬。（圖／翻攝自大陸網站）

軍武中心／綜合報導

中國積極建設航母打造海上強權，但負責航母建造的中國船舶重工集團卻在近期屢爆貪腐醜聞。湖北省紀委監委通報，中船重工第712研究所原黨委副書記、所長金燾涉嫌職務犯罪，從而收取鉅款財務，目前已移送檢察機關審查、提起公訴。

綜合陸媒報導，官方通報指出，金燾揮霍浪費、套取公款送禮、違規經商辦企業，以及利用職便為他人謀取利益，從而收取巨額財物，使國家利益遭受重大損失，已幹犯受賄、國有事業單位人員濫用職權罪。

公開資料顯示，金燾於1997年1月任中船重工第704研究所科技處處長；2003年10月，任第704研究所副所長；2016年3月任第712研究所所長，是正局級幹部。據了解，金燾所在的712研究所參與中國國產航母電力彈射系統的研製與生產，現有940名工程技術人員、360多名高級工程師、79名研究員，另有國家級和省部級專家74人。

▲ 已遭雙開的原中國船舶重工集團有限公司黨組副書記、總經理孫波。（圖／翻攝自人民日報微博）

事實上，中船重工在過去兩周已有多名高層被逮和起訴。中紀委17日發布消息確認，中國船舶重工集團有限公司原黨組副書記、總經理孫波嚴重違紀違法，遭到雙開處分。調查指出，孫波不僅長期搞封建迷信活動，且利用職務之便搞權錢交易、收受賄賂，構成職務違法涉嫌犯罪。

緊接著24日再證實，中船重工第718研究所原黨委委員、原所長蔔建傑（已退休）因涉嚴重違紀違法、涉嫌受賄等罪行，被立案審查並開除黨籍，其落馬通報罕見提到涉及違規取得加拿大國籍。中國官方批蔔建傑「喪失理想信念，貪欲膨脹」，且十八大後不收斂、不收手，依規受開除黨籍處分，取消退休待遇。