新年出動27架無人機　莫斯科誓言保衛民眾最愛的冰釣及滑雪場

▲新年時的克姆林宮。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



軍武中心／綜合報導

俄羅斯緊急情況部30日表示，為了保障遊客在新年假期間的安全，將出動27架無人機在莫斯科的冬季戶外休閒場所巡邏。新聞處代表也說，這些場所主要包括了最受市民喜愛的冰釣和滑雪場地。

據了解，俄羅斯這次的新年假期將從12月30日持續至隔（2019）年1月8日，其中1月7號是東正教的聖誕節，也是法定的公眾假日。俄羅斯新年是一年中最隆重，最具民族特色的俄國傳統節日，每年的1月初就是俄羅斯人狂歡的日子，新年、聖誕節都在此假期當中；為了慶祝新一年的到來，俄國人非常習慣於買新年禮物、添購應景飾品、舉辦家庭派對等。

▲與俄羅斯重型無人機「獵人」外型、功能相似的X-47B。(圖／達志影像／美聯社)

此外，俄羅斯軍方也在近日完成了一架最新的無人機研製任務，飛行範圍不僅能夠覆蓋全歐洲，還能飛到加拿大上空，最遠航程高達3000公里。俄羅斯重型無人機「獵人」(Okhotnik)的原型機也在近期完成，採飛翼布局，最高時速可達1000公里；使用功能上類似於美軍的X-47B或「幻影線」(Phantom Ray)無人機，用於突襲敵方指揮中心及防空系統核心等。