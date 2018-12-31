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備戰跨年》北市府周圍19點起3階段交管　違停將被拖吊

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▲▼汽車,機車,汽燃費,忠孝西路,塞車,北門,交通堵塞,交通,台北車站（圖／記者季相儒攝）

▲跨年疏運車潮是一大挑戰。（資料照／記者季相儒攝）

記者陳家祥／台北報導

2018年進入最後倒數！每年的重頭戲101煙火將在1月1日0時準時開放，配合2019跨年晚會暨101大樓煙火施放活動，北市府於2018年12月31日晚間7點起至2019年1月1日凌晨3點止，於信義計畫區進行三階段交通管制，管制期間限制車輛進出，籲請民眾避開管制時段並多加利用大眾運輸工具。

信義區晚間7點起3階段管制只出不進

為了因應跨年人潮，北市交通局祭出三階段交通管制，從31日傍晚5點開始，市府周圍管制區域內的停車格取消，並將加強取締、開單拖吊、違規停車；接著晚間7點開始，更針對北市府周圍分三區塊足部擴大進行三階段交管。

第一階段管制自19點開始，區域包含基隆路、仁愛路、忠孝東路、松仁路、信義路、松壽路；第二階段8點開始，除第一階段管制區域外，另納入逸仙路及仁愛路（逸仙路及光復南路區間）；第三階段從晚間10點開始至1月1日凌晨3點，擴大管制區域包含光復南路、忠孝東路、忠孝東路5段236巷、松德路、信義路、基隆路、松仁路及莊敬路，管制區域內車輛只出不進，呼籲民眾盡量搭乘大眾交通運輸工具。

▲▼台北跨年晚會一次看懂！北市府晚間公布交管圖　3點交通資訊在這。（圖／北市府）

▲市府區域晚間7點起3階段交管，逐步擴大到信義區周圍。（圖／北市交通局提供）

高架橋也管制　要進信義區先改閘道口

另外，信義區周邊高架、快速道路也自晚間8點起開始管制，基隆路車行地下道作為緊急應變通道，僅長隧道南往北方向開放通行，晚間10點後全面管制進出。晚間10點起，基隆高架道路「基隆路／樂業路口」進行匝道管制，車輛提前於「基隆／敦化匝道口」下平面道路；「環東／堤頂大道」下基隆路匝道管制，車輛於「正氣橋改往西」行駛市民高架道路。

北市交通管制工程處表示，今年12月31日為假日，跨年晚會周邊路段較無上下班車潮，依往年經驗，台北市各主要幹道在跨年晚會前後會出現較多車流，易壅塞平面道路有基隆路、市民大道、忠孝東路、仁愛路、信義路、民權東西路、南京東路、光復南路、敦化北路、八德路、南港路、舊宗路、承德路及辛亥路等。

高架、快速道路及聯外橋梁以市民高架、建國高架、信義快速道路、環東大道、堤頂大道、麥帥一二橋、大直橋、福和橋、永福橋、民權大橋、台北橋、忠孝橋等車流較多；此外，大直美麗華、陽明山仰德大道、木柵動物園貓空等賞煙火熱門地區，周邊道路亦有車多現象。

號誌以尖峰週期運作

由於跨年前各路段車潮將持續湧現，交工處已規劃於12月31日晚間6點起調整各主要道路號誌，以尖峰時制週期運作，籲請用路人提早出門及多利用大眾運輸工具或規劃改道路線以避開前揭車流較多之路段；而因應跨年後各主要幹道之散場人車潮，2019年1月1日凌晨0點至2點，基隆路（樂業街至喬治商職）比照平日下午尖峰實施調撥車道，請用路人小心駕駛。

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關鍵字：台北市,交通局,跨年,交通管制

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