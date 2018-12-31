影／逆向鐵馬把轎車頭撞成「內凹八字型」　網驚：這神車啥牌子的

大陸中心／綜合報導

深圳龍崗區近日一輛自行車在車道上逆向行駛，不小心發生了事故，「一撞」就把人家的車頭給撞的往內凹「八字型」。該地警方也在自己的官方微博上發了兩張事發現場照片，「走機動車（汽車、機車）道的危險，所幸駕駛人僅受輕傷；不過......能撞成這樣也是比較神奇了」，警方在照片上方下了這樣的註解。

在深圳龍崗交警微博上，許多網友看到圖片的第一時間都說，「這是P圖吧」、「自行車廣告，創意不錯」、「請問這是你們交警現場勘查的照片嗎，如果是搞笑的怎麼還上官方微博呢」，可見網友們幾乎都不太相信這「浮誇的」官方照片。

▼許多網友都認為這張官方照片是P圖，不怎相信。（圖／深圳龍崗交警官方微博）







對於網友的不信任，深圳交警很快就在28日回應了，「怎麼會覺得是搞笑？」，這是發生在龍崗同力路的一起交通事故，現場的勘查圖片；也在隨後附上了一則警方在現場的錄影，可以在裡面看到腳踏車真的就直挺挺的立在那，而對撞的轎車則是從藍色車牌位置直接往內凹陷，「雖然場面略顯尷尬，但這是真的！」警方大力解釋。

雖然這照片很浮誇，但也有許多網友是「承認」這張照片的，「希望大家買車的質量能好一點」、「希望以後大家都能遵守交通規則」、「同款車，以後遇到自行車都要躲一躲了」、「靠，這汽車啥牌子」、「這竟然是真實的、哈哈，腦補了下直（自）行車這人的拋物線」；也有人專業分析，「很正常啊！現在汽車前頭保險桿都是塑膠材質，軟的，自行車的車圈可是實打實的鋼圈或是鋁合金圈阿；但如果換輛改裝過金屬前桿的越野車，自行車就立馬廢了」。

▼自行車與轎車對撞事故，自行車挺挺站立，轎車卻嚴重凹陷。（圖／深圳龍崗交警官方微博）

