備戰跨年》北捷42小時不收班　牢記「3線離場」嗨玩跨年沒煩惱

▲台北捷運。（圖／記者季相儒攝）

記者陳家祥／台北報導

2018年進入尾聲，迎接2019年到來前的重頭戲「2018台北最HIGH新年城」跨年活動，自31日晚間開始，一路持續到凌晨。為了疏運人潮，台北捷運公司照例展開42小時不收班的馬拉松營運，全力疏散跨年人潮。

捷運公司提醒民眾，散場時牢記「分線搭乘，3線離場」，進場時，利用板南線、淡水信義線「分線搭乘」；散場時，選擇板南線、淡水信義線、松山新店線「3線離場」，儘量到國父紀念館站、永春站、信義安和站、象山站、南京三民站等站搭車，避開市政府站、台北101／世貿站候車人潮。

同時，北捷呼籲旅客牢記「加、分、提、前、走」5字口訣：預先「加」值電子票證或購買單程票、「分」線搭乘前往、「提」早出門、在會場「前」站（國父紀念館站或信義安和站）下車、散場時多「走」幾步到鄰近車站搭車或搭接駁公車。

◎列車加密班距

為加強輸運跨年人潮，主要路線板南線及淡水信義線，自18時起以最密班距行駛，板南線最短班距縮短為2分32秒，淡水信義線最短班距為3分鐘，其他路線亦將視人潮狀況彈性調整班距；同時18時過後，無論是從淡水或是北投發車的列車，均延駛至象山站。

◎列車適時過站不停

鄰近跨年晚會的市政府站及臺北101／世貿站，將視車站人潮狀況，適時採取部分列車過站不停措施，屆時請旅客提早於國父紀念館站、信義安和站下車，步行前往會場。

◎15點後自行車不開放搭乘捷運

31日開放自行車時段為6點至15點，15點過後則不開放，請旅客特別留意。

◎車站與連通道關閉時間

配合北市府週邊道路分階段管制措施，台北101／世貿站4號出口於22時起封閉，市政府站2號出口與轉運站鐵門於21點30分封閉，與市府轉運站地下連通道於22點封閉；市政府站3號出口與微風信義連通道亦於22點封閉，管制區域內YouBike租借場站亦配合暫停租借。

◎車站三級管制措施

除了鄰近會場的重點車站，其他車站也將視人潮適時進行「月臺疏導管制」、「收費閘門疏導管制」、「出入口疏導管制」等三級管制，請參加跨年活動民眾務必配合站務人員引導。

◎博愛優先通道

「博愛優先通道」設置地點為市政府站、國父紀念館站外、台北101／世貿及象山站，提供身障者、孕婦、年長者、攜帶幼童或其他行動不便者優先通行。