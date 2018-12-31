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派遣清潔婦兼「按摩」仲介　打掃時間包廂「全套」交易

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▲▼打掃,小蘇打,拖地,家事,清潔劑。（圖／翻攝自pixabay）

▲派遣清潔婦兼差情色應召生意，接待男客在按摩會館包廂內與女子交易，錢還沒拿到就被逮個正著。（圖／示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

記者楊佩琪／台北報導

台北市一曾姓婦人擔任派遣清潔婦，卻趁接獲任務前往一按摩會館打掃時，聯繫應召女與男客在包廂裡翻雲覆雨，「全套」交易費用2100元還沒拿到，便被上門臨檢的員警逮個正著。台北地方法院依圖利容留性交罪，判決曾婦2個月有期徒刑，得易科罰金，緩刑2年但須繳交公庫3萬元。

根據檢方起訴，曾姓婦人疑似與色情應召集團勾結，由集團先在網路上刊登應召廣告，吸引男客上門，再由曾婦趁前往台北市一按摩時尚會館打掃之際，聯繫應召女進入，再「接待」男客進到負責清潔的包廂。

男客與應召女以「全套」服務2100元價格，在包廂內翻雲覆雨，卻碰到員警上門臨檢，當場被逮個正著，警方並在現場查扣4400元現金。

曾婦坦言兼差應召集團工作，因為離過婚的她經濟狀況不佳，每月收入也不固定，只能兼職多賺點錢。而警方查扣的現金中，2300元為男客按摩的費用，她並沒有收到2100元性交易費。男客也供稱，2300元是一進入會館就繳交的按摩費，還未支付2100元性交易費用。

檢方將曾姓婦人依圖利使人為性交或猥褻罪起訴，台北地方法院判決曾婦2個月有期徒刑，得易科罰金，緩刑2年，需繳交公庫3萬元。至於按摩會館業者及清潔公司業者部分，檢方則給予不起訴處分。

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