影／想看2019元旦第一道曙光　氣象局、吳德榮：各地都不容易

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想看2019年元旦第一道曙光的民眾，恐怕要在雲層中找機會了！中央氣象局預報員官欣平表示，東半部降雨機率達70%、花東達40%，水氣多、雲量較多的情況下，看到曙光的機率大大降低。

▲氣象局預報員官欣平表示，東半部的降雨機率達70%，水氣偏多雲量也多，要看到曙光的機率大大降低。（圖／東北角風管處提供）

中央氣象局預報員官欣平提到，元旦當天的天氣東部有短暫雨，水氣偏多，要看到日出的機率較低，整個花東一帶降雨機率達40%，加上雲量多，想要看曙光的民眾建議先思考其他備案，氣象專家吳德榮也在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中提到，目前資料顯示，「跨年夜及元旦曙光」的活動，迎風面的北部、東半部，雲很多、降雨機率高，天氣不理想。

吳德榮提到，中南部地區則因鬆散的南方雲系逐漸移入，雲量稍增、伴隨飄小雨的機率，部分跨年活動可能受到一些輕微影響，但影響機率已較原模擬降低很多。迎「曙光」的活動，則由於每個地點的曙光都有固定時間，受到雲層的干擾的機率高，想順利、準時迎明年第一道「曙光」，看來各地都不太容易。

▲受到大陸冷氣團影響，元旦假期又濕又冷，很多跨年活動，只能找雨天備案了 。（圖／記者湯興漢攝）

氣象局預報員官欣平說從31日開始，氣溫會稍微回升一點，但低溫仍維持在13到16度之間，3千公尺以上高山，降雨機率較高，若是下雪會是雨夾雪的機率較高。