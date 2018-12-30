快訊／冷氣團發威！東北季風狂襲低溫探10℃　北北基宜發布大雨特報

▲氣象局發布北北基宜大雨特報。（圖／ETtoday新聞雲示意圖）

記者曹悅華／台北報導

冷氣團發威！今天（30日）清晨全台最低溫出現在嘉義的10.8度，各地除了氣溫驟降明顯，氣象局稍早更發布大雨特報，受到東北風影響，今基隆北海岸、宜蘭及大臺北山區有局部大雨發生的機率，請民眾多加留意。

氣象預報員官欣平表示，雖然今天冷空氣較前幾天稍微減弱，溫度有回溫，但長期來看，北部氣溫還是持平的。白天高溫部分，桃園以北、宜蘭落在15、16度，新竹、苗栗、花蓮、台東是17到21度，中南部22到24度，到了晚上全台氣溫則是13到16度之間，尤其要注意北部山區及宜蘭降雨明顯，出門務必多加件外套和攜帶雨具。

▲今日累積雨量圖（至15:30）。（圖／翻攝中央氣象局）

除了基隆、大台北和宜蘭要留意大雨外氣象局提醒，跨年當天（31日）至週三（1月2日）北部及東半部降雨持續且雨勢會更加明顯，尤其北台灣有局部大雨發生的機率，中南部也會有短暫雨出現。

而據氣象局資料顯示，今天清晨全台最低溫出現在嘉義的10.8度，再來是永康的12.5度、宜蘭的13度；若是加上自動測站的數據，馬祖的東莒7度，台南的虎頭埤只剩9.9度、下營10度。