台人貼心送鳳梨酥「1原因直接丟掉」　日本人：很困擾！兩派吵翻

▲日本男友直言，收到陌生人送的禮物會覺得困擾。（圖／ETtoday新聞雲資料照）



網搜小組／劉維榛報導

「不必多此一舉！」一名女網友表示，跟男友聊到「有些台灣人會帶小禮物送給日本人」的話題時，原來這個貼心的小舉動，反而會讓對方覺得很困擾，甚至看到台灣名產鳳梨酥會直接丟掉，也不會為此增加好印象。文章引發網友討論，「重點不是日本人，是送給陌生人好嗎」、「送禮是出於善意，不必以偏概全」。

一名女網友在Threads表示，看到台灣人在日本吃拉麵，還特地送小禮物給店員，並寫下「希望你會喜歡台灣」的紙條，這舉動看似貼心，結果在日本人眼中其實很困擾。

原PO也好奇詢問日本男友的看法，對方坦言，會感謝但很困擾，尤其收到食物更不知所措，像是台灣名產鳳梨酥、蛋糕等，下場一律都是丟掉，因為「我真的不需要它」。

至於收到小禮物是否會增加台灣人的友好印象？男友回應「也沒有」。對此，原PO認真呼籲，「希望大家去日本不要再做這種迷惑行為，出國有正常遵守規矩、有禮貌就會留下很好的印象了，不必多此一舉！」

底下網友熱議，「重點不是日本人，是送給陌生人好嗎」、「其實換位思考就可以了，我去韓國看演唱會，旁邊情侶送我一袋裝著單獨包裝的餅乾，當下很開心，但不敢吃陌生人送的東西...不知道該怎麼辦，最後只好丟掉了」、「小時候在日本生活，大人都教『不要吃陌生人給的食物，要丟掉』，因為可能有毒或是有藥，日本也發生過有人吃了陌生人給的糖果，結果倒下被救護車送去，後來發現糖果裡有藥」。

但也有網友分享，「我之前在韓國的民宿打工，日本人也超喜歡準備小點心送給我們，而且真的比例超高，你男友不能代表全部的日本人，當然送禮物的也不能代表全部的台灣人或日本人，這種事情代表著人與人之間的善意」、「我的日本朋友跟你男友不同，他們都覺得很感謝也覺得台灣人很熱情友善」、「我都送台灣製口罩，總不會有疑慮了吧」。