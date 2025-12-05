12隻貓屍當垃圾丟！28歲女推給分手男友　房東曝她已欠2個月房租

記者邱中岳／台北報導

北市信義區崇德街、嘉興街口，在4日晚上由垃圾車集體收集垃圾時，一名民眾發現一名女子提著兩袋垃圾，且飄出濃烈的腐臭味，打開其中一袋發現2具貓屍體，後續由派出所陪同至焚化爐找到另外一袋，又發現10隻貓屍體，女子卻將所有疏失推給已經分手的前男友。

警方調查，28歲的游姓女子，平時住在北市富陽街的一處公寓，在4日晚上7時許，提著兩袋垃圾前往垃圾車停放處丟棄，但是沿路卻散發出腐屍味道，路人驚覺有異，懷疑是動物屍體，立刻攔截其中一袋，打開一看竟然是兩具貓屍體，民眾立刻拿到派出所。

▲信義警員前往焚化爐再攔截10具貓屍體，將交由動保處認定違法飼養。（圖／記者邱中岳翻攝）

據悉，游姓女子手上的貓，幾乎都是領養而來，且只要有前飼主關心貓咪動態，游幾乎都回答「跑掉了、生病死掉了」，企圖隱瞞原飼主，警方4日前往游女住處帶人，一進門就飄出濃烈腐臭和燒東西的味道，現場警員表示「宛如報驗現場」。

游女平時無業，之前與前男友搬到案發地點居住，但是兩人交往5年後在日前分手，游女到案後供稱，貓咪平常食慾不振，幾乎都沒有再吃東西，但對於貓咪死亡被丟進垃圾袋，則表示並不清楚，將責任全部推給已經分手的前男友。

游女表示，不知道前男友將死去的貓咪打包放在垃圾袋，只知道最近發現垃圾袋發臭，所以才將垃圾拿出去丟掉，房東對此則表示，每個月以3萬元價格租給游女，但是游女已經拖欠2個月房租，對於游女平時行為並不知情。

▲信義警方在游女住處帶人，發現裡面飄出濃郁腐臭味，最後全推給分手的前男友。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方強調，全案將等動保處人員到場後認定有無提供適當、乾淨以及無害的食物，若涉嫌違反動保法第5條規定，且導致動物死亡，根據動保法第30條規定將全案函送地檢署偵辦。