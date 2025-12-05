　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

12隻貓屍當垃圾丟！28歲女推給分手男友　房東曝她已欠2個月房租

記者邱中岳／台北報導

北市信義區崇德街、嘉興街口，在4日晚上由垃圾車集體收集垃圾時，一名民眾發現一名女子提著兩袋垃圾，且飄出濃烈的腐臭味，打開其中一袋發現2具貓屍體，後續由派出所陪同至焚化爐找到另外一袋，又發現10隻貓屍體，女子卻將所有疏失推給已經分手的前男友。

警方調查，28歲的游姓女子，平時住在北市富陽街的一處公寓，在4日晚上7時許，提著兩袋垃圾前往垃圾車停放處丟棄，但是沿路卻散發出腐屍味道，路人驚覺有異，懷疑是動物屍體，立刻攔截其中一袋，打開一看竟然是兩具貓屍體，民眾立刻拿到派出所。

▲▼信義警員在焚化爐在攔截10具貓屍體，目前將交由動保處認定是否違法飼養。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲信義警員前往焚化爐再攔截10具貓屍體，將交由動保處認定違法飼養。（圖／記者邱中岳翻攝）

據悉，游姓女子手上的貓，幾乎都是領養而來，且只要有前飼主關心貓咪動態，游幾乎都回答「跑掉了、生病死掉了」，企圖隱瞞原飼主，警方4日前往游女住處帶人，一進門就飄出濃烈腐臭和燒東西的味道，現場警員表示「宛如報驗現場」。

游女平時無業，之前與前男友搬到案發地點居住，但是兩人交往5年後在日前分手，游女到案後供稱，貓咪平常食慾不振，幾乎都沒有再吃東西，但對於貓咪死亡被丟進垃圾袋，則表示並不清楚，將責任全部推給已經分手的前男友。

游女表示，不知道前男友將死去的貓咪打包放在垃圾袋，只知道最近發現垃圾袋發臭，所以才將垃圾拿出去丟掉，房東對此則表示，每個月以3萬元價格租給游女，但是游女已經拖欠2個月房租，對於游女平時行為並不知情。

▲▼信義警員在焚化爐在攔截10具貓屍體，目前將交由動保處認定是否違法飼養。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲信義警方在游女住處帶人，發現裡面飄出濃郁腐臭味，最後全推給分手的前男友。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方強調，全案將等動保處人員到場後認定有無提供適當、乾淨以及無害的食物，若涉嫌違反動保法第5條規定，且導致動物死亡，根據動保法第30條規定將全案函送地檢署偵辦。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
464 3 5254 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
直擊／LE SSERAFIM、IVE現身高雄！金采源熱到脫衣
直擊／舒華抵高雄熱到脫掉！　聽到粉絲暴動狂喊⋯她轉過頭揮手
快訊／林口女出停車場「10秒後慘死」　切車道遭輾斃
快訊／「私約二嫂」真實情況曝　高國強夫妻發聲明
華視男主播性騷女同事5年　最慘懲處出爐
陳為民才罵國恥！又增3支測速照相　地點、速限曝光
20歲男大生被騙光積蓄、背信貸　返鄉走上絕路
好萊塢反派專門戶中風逝！　演惡巫師走紅全球

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

奪命畫面！女騎士出停車場「10秒後慘死」　切車道遭大貨輾斃

臉書贈物竟是局！「免費送家電」騙很大　屏東64歲男帳戶險遭掏空

快訊／3兄弟爆互毆！高國強夫妻發聲明　曝互毆、私約、勒索經過

12隻貓屍當垃圾丟！28歲女推給分手男友　房東曝她已欠2個月房租

詐團殺人！20歲清寒男大生被騙光積蓄　背信貸休學返鄉走上絕路

花蓮站現場畫面曝光！台鐵調車員摔車外再挨撞　手臂遭輾爆血亡

火龍果連日遭竊！屏東警清晨埋伏　逮獲68歲女賊騎腳踏車犯案

看TikTok+LINE群投資60萬想賺快錢　加碼30萬突驚醒：我被騙了

宜蘭23歲男開車恍神「一路左偏」撞飛倒楣騎士　恐怖畫面曝光

獨／樋口飯糰搬家！員工路口舉牌吸客　老客人：終於找到你們

都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點

黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

國道豐原死亡車禍

奪命畫面！女騎士出停車場「10秒後慘死」　切車道遭大貨輾斃

臉書贈物竟是局！「免費送家電」騙很大　屏東64歲男帳戶險遭掏空

快訊／3兄弟爆互毆！高國強夫妻發聲明　曝互毆、私約、勒索經過

12隻貓屍當垃圾丟！28歲女推給分手男友　房東曝她已欠2個月房租

詐團殺人！20歲清寒男大生被騙光積蓄　背信貸休學返鄉走上絕路

花蓮站現場畫面曝光！台鐵調車員摔車外再挨撞　手臂遭輾爆血亡

火龍果連日遭竊！屏東警清晨埋伏　逮獲68歲女賊騎腳踏車犯案

看TikTok+LINE群投資60萬想賺快錢　加碼30萬突驚醒：我被騙了

宜蘭23歲男開車恍神「一路左偏」撞飛倒楣騎士　恐怖畫面曝光

獨／樋口飯糰搬家！員工路口舉牌吸客　老客人：終於找到你們

有望1月與輝達簽約　蔣萬安：邀黃仁勳參加尾牙也參與簽約儀式

台南勞工局攜手成大開論壇　深化移工育才留才、打造跨文化友善城市

挽肉と米中部首店有譜　徵才網召募台中店員工

陸小學生人數2023年達峰後持續下探　10年內將致200萬教師鐵飯碗過剩

老闆 LINE 要你匯款？ 內埔警走進企業　揭620萬險被騙真相

貓迷注意！華航「Nyan！goya」可愛爆擊！搭機前往名古屋直奔招財貓故鄉

【廣編】大學認證加持！第十六屆「蹲點‧台灣」揭成果　青年以數位力活化全台社區

直擊／LE SSERAFIM、IVE現身高雄！金采源熱到脫衣　親切揮手粉絲暴動

禁用小紅書搞雙標？　王定宇曝實情：藍白只要是中國就瞎挺

北中寮牙醫醫療站啟用　鄉親看牙省時多了

小S為台北101宣傳片配音 一度哽咽說不出口「緊緊擁抱」

社會熱門新聞

即／台灣鯛關鍵女研究助理找到了！

工人清洗儲槽被炸飛　頭部破裂亡

即／花蓮遊覽車撞機車　騎士頭骨破裂當場死亡

獨／陳珮甄被控性騷成立！淚曝訴願內幕...嘆二度傷害

即／衛生局鯛魚排藥檢搞烏龍　陳其邁道歉

男帶槍吃黑輪裝老大　台中警掌握身份：是BB槍

金孫失聯2年要回家了！鹹粥嬤：人已在金門

離職女研究員身影曝！「鯛魚驗藥烏龍」她認了　

國1車禍1死10傷！特斯拉駕駛家屬：想閃被拉回

陸軍出包！砲彈偏飛連撞3民宅　牆倒了

即／點黑輪不吃卻掉出「衝鋒槍」　32歲男抓到了

男殺妻家3人判死　律師轟一審審判長

獨／信義區婦垃圾袋丟棄貓屍被抓　警急搜

28歲女丟貓屍！續追出9幼貓1成貓　住處飄濃郁腐屍味

更多熱門

相關新聞

28歲女丟貓屍！續追出9幼貓1成貓　住處飄濃郁腐屍味

28歲女丟貓屍！續追出9幼貓1成貓　住處飄濃郁腐屍味

台北市信義區崇德街、嘉興街口，4日晚上垃圾車前往收集垃圾時，一名民眾發現一名女子提著兩袋垃圾，且飄出濃郁的腐臭味，打開其中一袋竟發現2具貓屍體立即報警，並由派出所陪同至焚化爐打開另外一袋，結果又查獲1隻成貓、9隻幼貓共10隻貓屍體。更可怕的是，警方同步到女子家裡搜索，結果警員一開門，就飄出濃濃屍臭味，讓人作嘔。

獨／信義區婦垃圾袋丟棄貓屍被抓　警急搜

獨／信義區婦垃圾袋丟棄貓屍被抓　警急搜

「白頭海鷗丟貓屍」砸車　女崩潰：身上都是內臟

「白頭海鷗丟貓屍」砸車　女崩潰：身上都是內臟

汪姐深情凝視奶貓妹　眼神超溫柔

汪姐深情凝視奶貓妹　眼神超溫柔

新北幼貓獲救後康復　動物之家盼有緣人帶回家

新北幼貓獲救後康復　動物之家盼有緣人帶回家

關鍵字：

貓屍幼貓成貓

讀者迴響

熱門新聞

獨／17.5巨根男優是情慾按摩師 　驚見大咖女星

勞工10萬救命錢來了！　12／15開放申請

吃麵包搭「1飲品」」可有效控血糖！

Joeman默認有女友　新歡身分疑曝光

《信號》趙震雄遭爆「曾偷車性侵」多次涉案

粿粿傳與范姜談定離婚協議　「范姜不會再咬王子」

即／台灣鯛關鍵女研究助理找到了！

不只1人　賴瑞隆兒涉霸凌3同學

工人清洗儲槽被炸飛　頭部破裂亡

小紅書禁1年「沒刪會被罰？」百萬用戶一次看

分析國民黨2026布局「這2都很複雜」　學者：民進黨已兵臨城下

即／花蓮遊覽車撞機車　騎士頭骨破裂當場死亡

獨／陳珮甄被控性騷成立！淚曝訴願內幕...嘆二度傷害

利菁曬聚餐照！　「6大天后一字排開」

林吟蔚卵巢功能數值「斷崖式下滑」安迪女兒緊急做決定要凍了

更多

最夯影音

更多
都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點

都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點
黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

國道豐原死亡車禍

國道豐原死亡車禍

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面