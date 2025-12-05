　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

8旬翁患疝氣傳統手術三度復發　腹腔鏡微創手術助迅速恢復

▲腹腔鏡微創手術成復發型疝氣新解方。（圖／竹山秀傳醫院提供，下同）

▲腹腔鏡微創手術成復發型疝氣新解方。（圖／竹山秀傳醫院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

80歲老翁曾因鼠蹊部疝氣接受過三次傳統開放式手術，但疝氣問題仍反覆出現，晚年生活備受困擾；竹山秀傳醫院醫師透過微創技術，避開舊有疤痕組織，從腹壁後方精準修補並置入人工網膜，使患者術後恢復良好，疼痛感顯著降低，並能更快恢復日常活動、重拾生活信心。

竹山秀傳醫院微創中心主任蘇啟成指出，俗稱「脫腸」的疝氣是常見的腹壁疾病，患者因腹腔內組織突出鼠蹊部，帶來反覆疼痛與不適，更常面臨頻尿、尿急，甚至排尿不順或困難的困擾，嚴重影響日常活動、睡眠品質與工作能力；傳統開放式手術是常見的治療方式，但修補次數越多，再復發的機率也越高，尤其先前手術造成的疤痕組織與嚴重沾黏，使得二次手術難度高、創傷大，挑戰與風險會顯著增加。

▲腹腔鏡微創手術成復發型疝氣新解方：高齡三次復發、複雜雙側案例成功脫困。（圖／竹山秀傳醫院提供）

蘇啟成表示，面對復發型疝氣的複雜性，腹腔鏡微創手術則具備兩大優勢：首先可避開前次手術的疤痕與沾黏，從腹壁後方以更穩固、無張力的方式進行修補，有效加強腹壁強度，將復發率大幅降至5%以下；其次，特別適合處理雙側腹股溝疝氣或複雜的復發型疝氣患者，能透過相同的微小切口一次性處理多處病灶，避免兩側傷口帶來的雙重疼痛，減少住院時間。

▲腹腔鏡微創手術成復發型疝氣新解方：高齡三次復發、複雜雙側案例成功脫困。（圖／竹山秀傳醫院提供）

除前述80歲高齡患者，蘇啟成以另一位51歲男性患者為例，其雙側鼠蹊部疝氣曾兩度接受傳統手術，均告失敗，由於雙側疝氣與多次復發的複雜性，傳統手術創傷大、恢復期長，改採腹腔鏡手術後一次成功、解決其雙側復發困擾，術後患者恢復迅速。

蘇啟成補充，腹腔鏡微創疝氣修補手術透過高解析影像和精準操作，能有效克服復發的難題，並具備傷口小、疼痛輕、恢復快等普遍優勢；且微創技術適用於所有病患，尤其對工作性質較粗重者或運動員，其快速恢復和長期穩定性更具顯著優勢，因此外科醫師近年來多建議採用。

