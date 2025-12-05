自然形成「撒旦之母」炸死工人　專家曝「窮人炸彈」恐攻殺傷力

▲桃園市大園區9月間發生工廠爆炸事故，化學專家華順發老師說明俗稱「撒旦之母」的TATP，造成爆炸主因。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大園區一家工廠於今年9月10日發生爆炸意外，宋姓工人清除儲槽內部結晶物時突然發生爆炸，宋姓工人傷重送醫不治，消防、警方及勞動檢查處調查後，查出結晶物是具有高度危險性、俗稱「撒旦之母」的三過氧化三丙酮（TATP）。針對此案，化學專家華順發老師指出，TATP在化學工廠生產過程是常見產生的副產物，也曾在國內外幾次攻擊事件中出現，微小成分極可能造成巨大爆炸，建議業者務必提升反映環境的PH值，變成鹼性才更加安全。

事實上，「撒旦之母」因為取得容易，被稱為「窮人炸彈」，最著名的案例就是倫敦地鐵2005年爆炸案，造成數十人死亡，超過700人受傷，而2016年比利時布魯塞爾連環爆炸案，犯案的恐怖分子都是使用TATP。

▲桃園市大園區9月間發生工廠爆炸事故現場，警消事後封鎖現場。（圖／桃園市消防局提供）

華陞自然科學教育中心創辦人，也是美國北卡蘿萊納州蘇格拉底中小學創辦人化學專家華順發指出，造成這起爆炸案的，是俗稱撒旦之母的三過氧化三丙酮（TATP），這種物質在化學工廠生產物質過程中常見的副產物，有「非常容易起爆」的特性，歷史上幾次恐怖攻擊案件中曾經被利用，而且只要非常小的摩擦，給予一點點能量，就會產生非常大的爆炸，加上爆炸過程沒有火花，所以常被恐怖攻擊團體所利用，提醒化學工廠在生產產物中如會產生這種副產物，務必提升生產反映環境附近的PH值，變成鹼性後才會變得更安全。

此外，桃園市警局刑事鑑識中心主任何俊哲經調查發現，意外現場該廢液桶內殘存的廢液為異丙醇，案發後消防局採樣檢驗出卻驗出疑似三過氧化三丙酮TATP成分，送桃園市警局刑事鑑識中心及內政部警政署刑事警察局刑事鑑識中心鑑驗，均確認為TATP。

▲桃園市政府警察局刑事鑑識中心主任何俊哲說明爆炸案現場殘存廢液查出疑似TATP成分。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方強調，本案驗出之TATP並非人工合成製造之爆裂物，而是廢桶槽內之異丙酮溶液，在自然狀況下長時間存放進而形成TATP，查詢國外期刊亦有相關之報導「美國化學學會（ACS）旗下期刊《ACS Chemical Health & Safety》於2020年刊登文章指出，異丙醇在長期存放、老化與接觸空氣的情況下，意外生成具有高爆性的TATP。

桃園市警局刑事鑑識中心強調，本案為國內首次發現異丙醇經長期存放自然形成TATP成分之案例，為防範類似意外，內政部警政署前已函請各機關加強安全宣導，包含將異丙醇存放於陰涼、通風且遠離火源之場所，避免高溫及陽光直射；留意庫存溶劑是否外觀混濁、產生白色沉澱汙染或異味等情形，落實定期檢測及廢棄物處理機制，確保化學品儲存與作業安全，以免再次發生類似意外。