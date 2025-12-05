一票人急買VPN！他教1招「繞過小紅書封鎖」：不用下載APP

▲更改設定就可以繼續使用。（示意圖／CFP）



記者施怡妏／綜合報導

小紅書在台用戶超過300萬人，內有穿搭、出遊餐廳各種實用資訊，但由於涉詐1706件、金額超過2億元，遭到禁封1年。對此，有網友分享一招，使用安卓手機不需要翻牆，只要更改1設定，就可以繼續使用小紅書。貼文曝光，一票人笑喊「我們終於也要學翻牆了！」

有網友在PTT發文，「安卓手機繞過小紅書DNS封鎖」，不需下載APP或安裝VPN，如果連家裡Wi-Fi，將DNS（網域名稱系統）改為8.8.8.8，即可繞過封鎖限制。

若是4G與5G網路，進入「設定」中的「更多連線」功能，點選「私人DNS」，並選擇「私人DNS供應商名稱」，再輸入「dns.google」，即可改用Google的DNS伺服器，同樣能突破封鎖。原PO表示，「我沒有蘋果手機，不知道設定有沒有通用，也可以自己看看。」

貼文一出，有網友分享，「其實不用買VPN，用Cloudflare的1.1.1.1就可以直接免費看小紅書了」、「台灣用戶目前沒必要買VPN，只需要修改手機或者電腦上面的DNS為8.8.8.8就好，這個DNS地址是Google所有的，除非內政部進一步ban掉Google，否則就能一直繞開限制」。

禁封1年期間，小紅書APP繼續躺在手機裡是沒問題的，且帳號也繼續存在，不會觸法也不會被罰，因為政府是實施「停止解析、限制接取」，而非禁止安裝APP，但內政部強烈呼籲民眾停用、卸載，避免讓個資暴露在外流的風險中。

不過，能否使用VPN翻牆繼續瀏覽小紅書，內政部明確表示，這是個人行為，不會直接規範或取締。由於此舉不在台灣網路保護範圍內，有資安風險、恐導致個資外流、甚至被詐騙，加上未來若持續擴大封鎖範圍，堅持用VPN硬上的話，連線穩定度將愈來愈差，且把自己暴露在有風險的環境裡，不會比封鎖前更安全。