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山西再爆非洲豬瘟疫情　陸農業農村部：勿蔓延成勢「要做好防控」

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▲▼非洲豬瘟，豬，養殖場。（圖／路透社）

▲非洲豬瘟疫情在大陸延燒。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

非洲豬瘟疫情在大陸延燒，目前已有23個省市自治區淪陷，從南到北皆有疫情傳出。繼廣東惠州市25日傳出疫情後，山西省澤州縣今30日再爆新疫情。面對嚴峻疫情，昨（30）日在北京召開的全國農業農村廳局長會議，特別提到這次的豬瘟狀況，強調非洲豬瘟不能蔓延成勢，要毫不鬆懈做好防控工作；此外，也務必要穩定糧食面積和產量。

▲▼非洲豬瘟，豬，養殖場。（圖／路透社）

▲非洲豬瘟目前無疫苗沒藥醫。（圖／路透社）

大陸農業農村部30日公告，最新爆發的這起疫情位於山西省晉城市澤州縣一養殖場，共有該養殖戶存欄生豬8016 頭、發病24 頭、死亡7 頭，目前均已採取封鎖、撲殺、消毒等處置措施，對全部病死和撲殺豬進行無害化處理。

全國農業農村廳局長會議30日在北京召開，中央農辦主任、農業農村部部長韓長賦在會上強調，各級農業農村部門要著眼農業風險防控，突出抓好非洲豬瘟防控等專項工作，「非洲豬瘟不能蔓延成勢，要毫不鬆懈做好防控工作。」

▲中央農辦主任、農業農村部部長韓長賦。（圖／CFP）

▲中央農辦主任、農業農村部部長韓長賦。（圖／CFP）

此外，會議還談及糧食供應問題。韓長賦強調，糧食生產不能下滑，務必穩定糧食面積和產量。2019年，農業農村系統要立足新任務新要求，全面履職盡責，統籌做好農業發展、鄉村建設、農村改革等方面工作。

韓長賦表示，2019年多方面改革工作分別有以下四點要進行，一是毫不放鬆抓好農業工作，推動高質量發展；二是統籌抓好農村工作，進一步打開鄉村振興良好局面；三是深化農村改革，有效激發鄉村發展活力；四是加強重大政策研究，強化鄉村振興制度供給。

會議也要求，全國農業農村系統要認真貫徹落實中央推進機構改革的部署要求，發揮好鄉村振興統籌協調作用，全面加強自身建設，不斷提高做好新時代「三農」工作的能力和水準。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由路透社、CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

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關鍵字：非洲豬瘟,疫情,農業農村部,防疫,豬瘟,全國農業農村廳局長會議

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