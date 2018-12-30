「軟著陸月球背面」倒數計時！　嫦娥四號完成環月降軌控制

▲嫦娥四號月球車外觀設計構型。（圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

中國探月工程辦公室30日宣布，嫦娥四號探測器早上8時55分許在環月軌道成功實施變軌控制，順利進入準備月背著陸預定軌道。據悉，若按照原訂時程規畫，探測器將在2019年1月3日左右降落月球背面，為人類首度揭開「月背秘密」。

綜合陸媒報導，嫦娥四號任務科技人員今早4點55分左右，在北京航天飛行控制中心向嫦娥四號探測器注入調姿和變軌參數。8時54分時，嫦娥四號探測器發動機成功點火，開始實施變軌制動；到了8時56分，地面測控站實時遙測數據監視判斷，嫦娥四號探測器已經從距離月面平均高度約100公里的環月軌道，成功實施降軌控制，進入近月點高度約15公里、遠月點高度約100公里的環月軌道。

▼嫦娥四號月球探測器在西昌成功發射升空。（圖／CFP）

自2018年12月12日嫦娥四號探測器成功實施近月制動進入環月軌道以來，成功完成環月軌道修正、「鵲橋」中繼星鏈路測試、雷射測距、三維成像、微波測距測速等在軌測試，為探測器進入預定著陸區、尋找機會實施月球背面軟著陸做好準備。

報導提到，為了避免嫦娥四號登陸月球背部後，受到遮擋關係無法與地球進行數據傳輸和測控通訊，因此設立「鵲橋」中繼星，成為探測器與地球間的「轉運站」。

嫦娥四號主要任務是展開月球背面低頻射電天文觀測與研究，從事巡視區形貌、礦物組份及月表淺層結構探測與研究等相關工作。有別於嫦娥三號任務時，科研人員可以實時觀察到巡視器對指令的執行狀況，嫦娥四號從指令發出到行動圖像回傳都存在延遲的現象。

設計人員為了解決這項問題，因此設定了巡視器的每項行動最大耗時，連同每次行動指令一併發送，還賦予巡視器一定的自主功能，以便有效應對可能的突發狀況。

▼嫦娥四號搭乘長征三號乙運載火箭順利上天。（圖／CFP）