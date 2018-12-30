　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

盤點中國2018十大科技大事　體細胞克隆猴、「雙父親」生殖也上榜　

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 克隆猴中中華華 。（圖／取自中科院神經科學研究所官網）

▲克隆猴中中、華華 。（圖／取自中科院神經科學研究所官網）

記者朱世凱／綜合報導

2018中國大陸十大科技新聞較以往的視角更為全面，不僅涵蓋各類學科的重大突破，還包括證明實力成長的工程成就，以及被科技界廣泛關注的負面事件；雖然在此無法列出所有詳細大事，使不少事件淪為遺珠之憾，但是無論如何，這些經驗也為大陸科技添些新動力，在未來能避免失敗，更加迅速取得成果。

NO.1　第一隻體細胞克隆猴誕生

中科院上海神經科學所今年1月利用體細胞核移植技術，在國際上首次培育出體細胞克隆猴「中中」、「華華」；「克隆」是英文「clone」的音譯，複製的意思，是一種人工誘導的無性繁殖方式。自1997年克隆羊「桃莉」（Dolly）誕生後，馬、牛、豬、駱駝等許多哺乳類動物的體細胞克隆也相繼成功，但與人類相近的靈長類動物的體細胞克隆一直沒有解決。

如果沒有「克隆猴」，就很難建立模擬人類疾病的動物模型，直到今年，中科院上海神經科學所宣布，他們利用體細胞核移植技術，在國際上首次實現非人靈長類動物的體細胞克隆。研究者們選擇了猴胎兒的成纖維細胞作為需要移植的體細胞核，去除卵細胞的細胞核之後，將取出的體細胞核注入卵細胞內，這樣的卵細胞就會受到體細胞核內信息的指示，產生和體細胞具有一模一樣遺傳信息的下一代。

體細胞克隆猴的成功，使大陸能夠率先發展出基於非人靈長類疾病動物模型的全新醫藥研發產業鏈，促進針對阿茲海默症、自閉症等腦疾病，以及免疫缺陷、腫瘤、代謝性疾病的新藥研發進程

▼大陸成功產出2隻複製猴。（圖／翻攝CELL期刊）

▲大陸成功產出2隻複製猴！取名「中中華華」技術類似桃莉羊。（圖／翻攝CELL期刊）

NO.2　國務院部署全面加強基礎科研

大陸國務院2月印發《關於全面加強基礎科學研究的若干意見》，對全面加強基礎科學研究作出部署。據悉，針對制約基礎研究發展的問題，《意見》從五個方面提出了20條重點任務，明確了大陸基礎科學研究三步走的發展目標。有科研人員分析，《意見》立意高深、放眼長遠、腳踏實地，它的出現如「一陣春風」，將讓基礎研究發展迎來黃金發展期。

NO.3　中興事件引發對「卡脖子」技術高度關注

美國商務部4月16日發布對中興通訊出口權限禁令，「卡脖子」（抓住要害）技術受到高度關注。中興通訊是大陸具有代表性的科技企業，但在芯片、操作系統等核心配件和關鍵技術的供給方面，卻非常依賴美國公司，因此這項禁令讓中興通訊在經營上迅速陷入困境。

美國商務部的禁令與中興通訊的困境，在全球引起了強烈關注，也引起國內的深刻反思，在供應鏈全球化的今天，如何實現大陸科技企業在核心、關鍵、基礎技術上自主可控？如何進一步提高企業的創新能力？都成為關鍵性的課題。

▼大陸計畫研製屬於自己的芯片。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲▼中國計畫研製屬於自己的芯片。（示意圖／達志影像／美聯社）

NO.4　首次人工創建單染色體生物

中科院植物生理生態研究所在國際上首次人工創建了單條染色體的真核細胞，這是合成生物學領域具有里程碑意義的突破，打開了「改造」生命的大門。

2010年，美國科學家 J. Craig Vente團隊在《科學》上報導了世界上首個「人造生命」—含有全人工化學合成的與天然染色體序列幾乎相同的原核生物支原體，引起轟動。

這一次，以覃重軍研究組為主的研究團隊完成了將單細胞真核生物釀酒酵母天然的16條染色體，人工創建為具有完整功能的單條染色體，這意味著，天然複雜的生命體是可以通過人工干預變得簡約，自然生命的界限可以被人為打破，甚至可以人工創造全新的自然界不存在的生命

NO.5　科研誠信事件頻傳　呼喚科學精神

大陸國產瀏覽器公司「紅芯」8月15日宣布，基於自主可控的瀏覽器核心技術完成2.5億元人民幣融資。當天下午有網友發布「解壓紅芯瀏覽器執行文件」的動圖，顯示多次解壓後的文件有「Chrome」（Google瀏覽器）字樣，認為紅芯只是一個「換膚版」的瀏覽器，並非自主創新，引起網友熱議，也再度顯示科研誠信的重要。

▼红芯瀏覽器被指造假。（圖／翻攝自維基百科）

▲▼红芯瀏覽器被指造假。（圖／翻攝自維基百科）

NO.6　「超級顯微鏡」中國散裂中子源投入運行

中國散裂中子源項目8月23日通過國家驗收，正式投入運行，它就像一個大顯微鏡，方便研究員觀察世間萬物，光穿過透明的樣品，可帶出樣品內部的資訊；同樣的，中子流也可以穿透目標，帶出信息。中子不帶電，不與電子和質子作用，所以即使材料很厚，中子也能輕鬆穿透。

散裂中子源還可以觀察高鐵輪子是否質量過關，它能透視零件內部的應力是否釋放；中子源還能實時觀察飛機發動機怎樣疲勞受損的，以便改進設計。散裂中子源對中國探索前沿科學問題、攻克核心技術有重要意義，目前只有美、日、中、英擁有該技術。

▼中國首台散裂中子源在廣東東莞建成。（圖／翻攝自中新網）

▲▼中國首台散裂中子源在廣東東莞建成 。（圖／翻攝自中新網）

NO.7　港珠澳大橋開通創多項工程紀錄

港珠澳大橋10月23日開通，成為建築史上里程最長、投資最多、施工難度最大的跨海大橋它也創造了一連串世界紀錄，包含世界最長鋼鐵大橋、最長海底隧道、最大沉管隧道等。

跨越伶仃洋的港珠澳大橋，東接香港，西接珠海和澳門，總長約55公里，它集橋、島、隧於一體，從設計到建設前後歷時14年，攻克一系列難題；港珠澳大橋的設計壽命長達120年，打破了許多大橋的百年壽命慣例；鋼管樁確保在海泥中120年不損壞，是一個工程奇蹟，它還能抗8級地震，16級颱風。今年幾次超強颱風絲毫未撼動它。

▼港珠澳大橋。（圖／CFP）

▲▼港珠澳大橋。（圖／CFP）

NO.8　首例哺乳動物「雄雄生子」

大陸科學家10月發表論文說，他們成功培育出了雙親都是雌性或雄性的小鼠，其中「雙母親」小鼠健康生長到成年，還能繁育下一代，「雙父親」小鼠則是世界首例哺乳動物的精子和卵子中，大約100個基因是「印記」基因，當精卵合一，印記基因僅有一份能夠生效，另一份則沉默，所以單性生殖會讓一部分必要基因失去活性，胚胎無法發育。

此次中科院動物所用CRISPR技術，敲除了雌鼠單倍體胚胎幹細胞的3個印記較多的基因區域（這種干細胞的印記本來就少；它像生殖細胞一樣只含一套染色體，但可以分裂和分化），將其註入另一雌鼠的卵細胞前體，再誘導胚胎發育，最終從210個胚胎中培育出29隻健康小鼠。

用同樣方法，動物所還培育出12隻「雙父親」小鼠，敲除雄性小鼠單倍體胚胎幹細胞的7個基因印記，將它與另一隻雄性小鼠的精子注入移除了細胞核的卵細胞中，再找一隻雌性小鼠代孕。但「雙父親」小鼠出生後僅存活48小時

▲▼ 中國生物科學家賀建奎28日出席第二屆人類基因組編輯國際峰會，公開為基因編輯寶寶事件道歉。（圖／路透）

▲大陸生物科學家賀建奎為基因編輯寶寶事件道歉。（圖／路透）

NO.9　基因編輯嬰兒引爭議

南方科技大學副教授賀建奎11月26日公佈，一對基因經過修改的雙胞胎已誕生，基因編輯目的在使她們天生抵抗愛滋病。不過人類基因組編輯國際峰會組委會發表聲明，這一項目的醫療指示不足、研究方案設計不當、不符合保護研究對象福利的道德標準，同時，臨床程序的開發、審查和實施均不透明；臨床實踐的科學理解和技術要求仍太不確定，風險太大，目前不應允許生殖細胞編輯的臨床試驗。

外界認為，賀建奎的基因改造得不償失，毫無必要；也有人認為，他的基因編輯並不成功，沒有消除「脫靶」的風險，加上倫理道德問題是賀建奎無法迴避的致命軟肋。

▲▼嫦娥四號月球車外觀設計構型。（圖／CFP）

▲嫦娥四號月球車外觀設計構型。（圖／CFP）

NO.10　嫦娥四號探訪月背

嫦娥四號探測器12月8日凌晨搭乘長征三號乙運載火箭順利上天，110小時後，到達月球附近的嫦娥四號，接到航天飛行控制中心的指令，在距月面129公里處成功實施7500牛頓發動機點火，約5分鐘後，發動機正常關機。根據實時遙測數據，嫦娥四號探測器順利進入近月點約100公里的環月軌道，近月制動成功。

所謂近月制動，就是讓航天器減速，讓它被月球引力捕獲，而精準「剎車」是嫦娥四號任務的一大難關，月球逃逸速度約為每秒2.38公里，如果航天器比這個速度快，就會與月球失之交臂。嫦娥四號由著陸器和月球車組成，它前往月球永遠背對地球的那一面，此前從來沒有航天器在那裡著陸過。

ET快訊
賴清德媳婦帶球嫁？內行人一看這舉動秒懂真相
柯佳嬿「透視黑絲」帶坤達喝喜酒　網驚：很少穿這樣
嘉義曾勁堯紅了！駁二停車場人肉佔位超嗆

關鍵字：科技,2018,克隆猴,中中,華華,國務院,中興通訊,人造生命,紅芯,超級顯微鏡,港珠澳大橋,雄雄生子,雙父親,雙母親,基因編輯,賀建奎,嫦娥四號

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

影／香港「幸福堂」告台灣總部侵權　法官「一句話」秒打臉

影／嫌囉嗦打擾睡覺…不孝子寒冬逼8旬母「睡豬圈」：那裡很好很乾淨

人妻怒賞腥夫巴掌！淡定小三「薄紗躺床」滑手機　美腿春光全洩

俄曝光解放軍測試S-400消息：宣傳自家武器＋凸顯軍事關係

訓練用魚雷漂到越南外海　陸國防部：對方積極表示會盡快歸還

加拿大中將稱解放軍干擾飛行　陸國防部：他們不遠萬里到這要幹嘛？

影／雪白航母登場！　學生2天打造4:1擬真縮小「冰雪遼寧艦」

對比中俄五代機　《國家利益》：蘇57機動性高，殲20隱身性能強

拭淚後暴走！北京姊專櫃化妝品、iPad「抓了全丟地」：不要弄我

美國怕啥就打啥！解放軍鷹派嗆：擊沉2艘航母　看美國怕不怕？

白沙屯媽祖破天荒下高屏繞境！ 土地公降駕？老翁抖動捻鬍大笑

哈林xGail首次合作《老實情歌》 兩人同台畫面...超溫馨

「正面」玩人體衝浪遭笑翻　陳其邁：小邁邁還完整

香蕉哥哥甜吻草莓姐姐！ 「結婚可以大方牽手了」

謝和弦被問「和老婆拚做人」　氣飆髒話：X!不是講過了

婚前最少跟對方一起旅行一次　他是對的人嗎？做這5點就懂了

許淨淳自創曲《安捏母湯》遭待定　蕭敬騰怨李友廷:你太殘忍了

磨蹭50秒！伴讀貓打擾弟寫功課 媽被閃到內傷：何時才能寫完啊

父患漸凍症...阿嬤撿回收掙錢　10歲童捨玩樂照顧「河馬爸爸」

西裝男跟著前方路人闖紅燈　下秒遭客運輾過網友掀論戰

影／煤氣爆炸70%燒傷！7歲哥強忍痛「移植皮膚」給妹：她還要穿裙子

回顧2018兩岸重點新聞：花蓮地震、福建-金門通水、居住證入榜

經營富士康餐廳「15月虧450萬」　女老闆2度輕生：代管公司不給錢

最新中華市值500強　 台積電第六、「桃色風波」害京東跌出前20

「軟著陸月球背面」倒數計時！　嫦娥四號完成環月降軌控制

2018按讚數最多的「十大話題」：名人離世、順風車、范冰冰補稅

用紙糊出來的車？ 　小轎車撞上自行車「車頭直接爛」

華聞快遞／陸2019年元旦起升級成品油品質　將停售低標準油

盤點中國2018十大科技大事　體細胞克隆猴、「雙父親」生殖也上榜　

回顧2018逝世兩岸名人　嚴凱泰、金庸、二月河共46位相繼離世

獨家專訪／芭樂哥哥變催眠療癒師！消失18年...揭離開水果家族內幕

巫師慘剩8人出賽　畢爾：像在打大學聯賽

別惹學姐森77！　黃瀞瑩甜笑喊：我最討厭亂丟垃圾的人♥

廟會慶典交通疏導作為　警民聯手讓交通順暢

尤美女／【大法官開庭】憲法訴訟—人民基本權利的守護者

2018最後一天國道北上6路段最塞！這些時間改走替代道路

奴才想「吸一口」　黑喵森氣氣「腳掌踹臉」：逆奏凱～

電力業年薪破百萬　超過一半的勞工月薪不到4萬元　貧富差距持續擴大

黑面汪無辜臉超療癒❤　5年後「8+9流氓痞樣」媽看了嘆氣...

方志友3歲女兒會寫名字了！　Mia「字跡曝光」寫完反應超萌

好討厭！ 萌喵一臉猙獰吃藥　網融化：好想養這隻貓 ♥

大陸熱門新聞

他找人到家修冷氣　老婆慘遭水電..

日本遊遇「暗黑AV女優」幫點餐

天真女信「挨打可養生」　被揍到..

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

即／習近平29日與川普通電話

廈門加碼惠台　推台商台胞服務年

帶榴槤搭高鐵卡關　大媽剁開10..

不孝子寒冬逼86歲母「睡豬圈」

建交四十年　王毅神比喻中美關係

香港「幸福堂」告台灣總部侵權

人妻捉姦　淡定小三薄紗躺床滑手..

「川習會談」傳達這三個關鍵信號

「台商台胞服務年」將一年　廈門..

大陸頒布購車新規！買車課10％..

更多熱門

相關新聞

回顧2018解放軍新型武器

2018即將邁入尾聲，解放軍新型軍備也在今年持續展現亮點，順著時間線回顧，電磁炮、東風-26、自製航母等武器都讓外界相當關注，也證明大陸在維護國家安全的戰略威懾平台上不斷精進。

翻！回顧2018台灣大事紀

車禍多責任險缺、班機延誤理賠免證明　2018熱門產險大事一次看

一生限買1張、反對限縮副本理賠　2018熱門壽險大事報你知

防彈V奪「2018最有魅力男星」

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 普悠瑪內幕 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

女友15天刷40萬！他月薪30萬崩潰了

張景嵐「不是不愛，是祝福」爆哭

爆乳媽激吻17歲兒　他下一秒喬泳褲

他吃麵被屁孩酸感覺滿窮　反擊後悔了

張善為癱瘓5年近況曝光

23歲邊緣妹預告殺10人　網肉搜入浴照

香蕉集23位水果家族！第一代元老曝光

孫安佐曝光「美國監獄霸凌真相」

吃土可包覆脂肪　比減肥藥還有效

元老「芭樂哥哥」消失18年近況曝光

睡著妹老公曝光！起底超猛追愛行動

山豬闖入軌道　遭高鐵撞上吐血死

不知自己被丟棄　忠犬守原地半年

車亂停門口5天　他怒保鮮膜包車

短尾貓被錯當家貓　野放影片曝光

更多

最夯影音

更多

白沙屯媽祖破天荒下高屏繞境！ 土地公降駕？老翁抖動捻鬍大笑

哈林xGail首次合作《老實情歌》 兩人同台畫面...超溫馨

「正面」玩人體衝浪遭笑翻　陳其邁：小邁邁還完整

香蕉哥哥甜吻草莓姐姐！ 「結婚可以大方牽手了」

謝和弦被問「和老婆拚做人」　氣飆髒話：X!不是講過了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面