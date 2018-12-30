台南虎頭埤剩9.9度！　跨年起3天全台濕涼「北部有局部大雨」

▲全台清晨冷颼颼。（圖／氣象局／下同）

記者陳俊宏／台北報導

根據中央氣象局觀測，受到強烈大陸冷氣團影響，今天（30日）清晨全台最低溫出現在嘉義的10.8度，再來是永康的12.5度、宜蘭的13度；若是加上自動測站的數據，馬祖的東莒7度，台南的虎頭埤只剩9.9度、下營10度。氣象局提醒，跨年當天（31日）至周三（1月2日）北部及東半部降雨持續且雨勢會更加明顯，尤其北台灣有局部大雨發生的機率，中南部也會有短暫雨出現。

氣象局指出，今清晨各地氣溫仍低，中部以北及東北部觀測低溫約12至15度，南部及花東約16、17度；白天起冷空氣強度稍減弱，但因雲多下雨，整體來說氣溫回升幅度不大，北部及東半部整天偏涼、偏冷，桃園以北及宜蘭高溫僅15、16度，竹苗及花東約19至21度，中南部較為舒適，高溫約24度左右；但晚間各地都有涼意，今夜至周一晨各地低仍將下探13至16度間。

氣象局說，台灣附近水氣略增，迎風面的桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨時間長，有局部大雨發生的機率，中南部地區則大多為多雲到晴；不過，下半天起隨著南方雲系逐漸接近，雲量將略增多，南部地區晚間降雨機率提高。

▲▼根據氣象局定量降水預報，今降雨主要仍集中在北部和東半部。

氣象局也對全台18縣市發布「陸上強風特報」，東北風明顯偏強，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區易有9至11級強陣風。

氣象局提醒，周一至周三雖然冷空氣強度稍減，但南方雲系北移，在雲量偏多的狀況下溫度回升有限，感受仍然相當濕涼；天氣方面，北部及東半部降雨持續而且雨勢會更加明顯，尤其北台灣有局部大雨發生的機率，中南部也會有短暫雨出現；而若溫度與水氣影響的時間有配合，3000公尺以上高山將不排除出現降雪。

氣象局表示，這段時間東北風偏強、雨勢明顯、溫度又低，前往海邊、高山等空曠地區務必要做好保暖工作；整體來說，連假期間全台皆偏濕涼，而南方雲系北移影響的時段與程度尚存在不確定性，請大家留意最新預報資訊。

▼北部連假期期間濕冷，要到周五才回溫。

氣象局說，周四（1月3日）至周六（1月5日）冷空氣持續減弱，溫度逐漸回升，由於南來的水氣減少，除了山區外，中南部大部分地區恢復為多雲的天氣型態；而北部及東半部受東北季風持續影響仍有短暫雨，且仍有較大雨勢發生的可能。

氣象局指出，周日（1月6日）至下周二（1月8日）仍為東北季風影響的天氣型態，北部及東半部有局部短暫雨，中南部地區為多雲到晴的天氣。