快訊／4天大降溫！30日北部剩11度　氣象局：這些地區可能下雪

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連假四天大降溫！中央氣象局表示，30日（下週日）清晨氣溫仍低，北部地區只有11度、其他地區也只有13到16度，白天起至1月1日元旦（下週二）感受仍然相當濕涼，因此仍要注意保暖。另外玉山在30日晚上和1、2日都有降雪機率，合歡山則是31日清晨就有可能下雪，一切要看水氣夠不夠。

「最猛冷氣團」持續發威，氣象局表示，30日北部沿海空曠地區不排除出現10度以下低溫，31日跨年夜受到東北季風影響，不僅北部呈現「濕冷」天氣，南部晚間也會開始降雨，等於說全台「濕透」，民眾出門多加件外套並攜帶雨具，以免著涼。

北部及東半部降雨持續而且雨勢會更加明顯，尤其北台灣有局部大雨發生的機率，中南部30日下半天起，會有短暫雨，連假安排戶外活動建議攜帶雨具，而若溫度與水氣影響的時間有配合，3000公尺以上高山將不排除出現降雪。至於下雪情形，程川芳說，玉山在30日晚上和1、2日都有降雪機率，合歡山則是31日清晨就有可能下雪，但這都要看水氣夠不夠，沒辦法百分百預測下雪機率跟時間。

整體來說，連假期間全台皆偏濕涼，大家戶外活動請注意保暖並攜帶雨具。下週三（2日）至下週五（4日）由於南來的水氣減少，除了山區外，中南部大部分地區恢復為多雲的天氣型態，而北部及東半部受東北季風持續影響仍有短暫雨，且仍有較大雨勢發生的可能。

5日至7日仍為東北季風影響的天氣型態，北部及東半部有局部短暫雨，中南部地區為多雲到晴的天氣。