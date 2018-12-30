影／地板擦到發亮！房東一看「清潔費3萬」　狂列7項清單...整棟粉刷再要3萬

網搜小組／綜合報導

一名劉姓網友租屋1年多，由於沒人住也很少使用，所以向房東提前解約，沒想到他們竭盡所能地清掃屋內，對方仍開口3萬元清潔費，甚至洋洋灑灑狂列清單，包括油漆工程、大門開關更新等，也要求支付，讓他十分無奈，不禁搖頭嘆「看來真的要法院見了！」

▲劉男指出，因為提早解約，有扣1個月的錢。（圖／翻攝自法律諮詢社團）

劉姓網友1年多前承租3間房，因為極少使用，所以乾脆支付解約金提早退租。怎料房東列出7項清單，獅子大開口要了7萬9800元，其中包括整棟室內清潔、除油3萬元、油漆工程3萬元，就連化糞池、水管除油及疏通的3500元費用，和垃圾清運3000元，也通通算在他頭上。

▲房東開口要7萬9800元。（圖／翻攝自法律諮詢社團）

不僅如此，房東還打算將後陽台新設後門、更新大門口開關、並復原水電配置，甚至想換掉全部紗窗，連玻璃也順便增厚，加一加共1萬3300元，照樣由他來支付，種種要求讓劉男無法接受，決定上法院討公道。

劉男在臉書社團「法律諮詢」po文後，引起熱烈回響，許多網友支持他打官司，也有不少人表示，「變相亂收錢，上法院比較快」、「我被收過1萬清潔費，氣到乾脆用更亂」、「想錢想瘋了」、「把房子打掉，燒一棟豪宅給他」。

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▼劉男無奈說，「已經清理成這樣，房東還要3萬清潔費」。（圖／翻攝自法律諮詢社團）