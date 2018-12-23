嫌雙黃線影響車輛進出　他拿一桶油漆「塗成雙虛線」被逮罰1萬

▲蘇州一名男子把雙黃實線塗成虛線。（圖／翻攝自現代快報）

大陸中心／綜合報導

蘇州長沙島一名朱姓男子，因為受不了飯店前面的道路是雙黃線，導致路過的車輛無法轉彎、掉頭，進而影響了飯店生意，憤而拿油漆將門前馬路的雙黃線塗成雙虛線，認為這樣車輛就會「轉彎」，引導顧客上門。不過還沒等到顧客上門，他就被警方盯上，還因此被罰人民幣2000元（約新台幣1萬元）。

據《澎湃新聞》報導，蘇州度假區交警大隊香山中隊民警19日執勤時，發現轄區長沙島有1名男子拎著黑色油漆和刷子，將道路中央部分黃色標線塗成了黑色，原先的雙黃實線，變成了雙黃虛線。見此情形，香山交警中隊立即在屬地派出所的協助下，趕到現場將男子控制並帶回，對其進行質詢。

▲朱姓男子表示，他這麼做是要增加飯店導客數。（圖／翻攝自現代快報）

經警方詢問，涉事男子姓朱，40多歲，蘇州人，是長沙島某間飯店的員工。他表示，因為道路中央是雙黃實線，過往車輛無法轉彎、掉頭，影響了飯店的生意，於是就想把實線塗為虛線，這樣車輛經過的話就可以轉彎進入飯店了。

警方表示，朱姓男子因故意塗改交通設施，造成危害後果，但尚不構成犯罪的違法行為，被行政處罰人民幣2000元（約新台幣1萬元）。其實這不是第一次有民眾亂塗路上的號誌線，連雲港一名蔡姓男子2017年11月27日時，就在路口左轉彎的標線上，塗上了一個直行箭頭，當時也被警方裁罰。

▲朱姓男子亂塗馬路標誌遭罰。（圖／翻攝自現代快報）

消息一出在網路引起討論，網友紛表示「哥 ，你們家的馬路啊， 要不要畫一個車位」、「隨意改，以為你家呀」；也有網友提到「懂法懂規！知道雙實線不能拐」、「太笨了，應該把把黃線都塗了，重新畫白線，直接畫到自己飯店門口」、「真費功夫還哪裡弄的油漆塗料，真有才」。