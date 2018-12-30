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豬隊友帶小孩！她驚「兒子穿四角內褲上學」怒炸：老公你瞎了嗎

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▲幼兒，幼稚園，幼兒園，孩童，兒童。示意圖。（圖／CFP）

▲老公帶上學竟然不知道兒子穿內褲。（圖／CFP，示意圖，與本文當事人無關）

生活中心／綜合報導

豬隊友又來了！一名媽媽在臉書上發文，因為自己早上身體不舒服的關係，於是老公幫忙讀幼兒園的兒子打理上學，沒想到兒子當天不肯進去學校，原因是爸爸忘記幫他換褲子，害兒子當天只穿一件內褲，「四角內褲跟四角短褲分不清楚嗎？他自己會穿四角內褲上班膩？什麼叫看起來都差不多？」

這名媽媽在臉書社團「爆怨公社」上詢問，「男人是不是顧孩子時真的就是還在呼吸就好？」她說，兒子讀幼兒園時，她人不舒服沒有起來幫孩子準備上課，老公幫忙準備兩次，第一次兒子穿內衣去上學真的讓她很無言，第二次卻是突然接到老師電話，說兒子不肯進去學校。

「問了很久才知道，他只穿內褲、只穿內褲啦！」原PO飆髒話氣炸：「X！四角內褲跟四角短褲分不清楚嗎？X！他自己會穿四角內褲上班膩？什麼叫看起來都差不多？」但過往的事情就不再多提，直到27日當天原PO身體不舒服，在家躺了整天，小孩接回家時「我嚇到了」。

原PO一看，發現兒子今天穿去學校是「體育褲+發熱衣」，但是身上根本就不是體育服，老公解釋：「啊我就幫他們套上外套，我怎麼會知道他們沒穿體育服！」她聽完後氣炸，「X！套外套時矇著眼睛是不是？這樣也能看不到？瞎子膩？X！男人真的交代10件事只能完成一半，而且是每件事都只有一半。」

這名媽媽還PO出一張手寫照：「婚前，我覺得我老公帥道靠北，婚後，帥沒了，只剩下靠北。」文章一出，網友們紛紛留言：「為啥我覺得這麼感同身受」、「幸好我家的只是讓小孩穿我的襪子+拖鞋而已」、「我給那位先生87分不能再高了」、「穿內褲上課？你老公的腦子沒事吧」、「好像很多老公輪到自己顧小孩，就會變智障的感覺」、「老公帶孩子進入全盲狀態」、「老公通常只要小孩有呼吸，其他隨便啦」、「還好沒接到別人家的小孩」。

還有網友表示：「我已婚也有兩個小孩，但看到妳的po文真的好好笑」、「自己選的、自己選的、自己選的默念三遍」、「我可以想像我未來兒子的穿著了」、「至少老公還會幫忙顧小孩」、「太蝦了這個，但好好笑」、「你應該把衣服準備好，他會幫小孩穿。因為男人看小孩的衣服都一樣的（結果還是穿錯面）」、「我老公是交代買圓規，結果給我買三角板回來」。

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關鍵字：豬隊友,老公,孩子,兒子,幼兒園,爆怨公社

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