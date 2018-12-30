「東京車站怒殺10人」23歲邊緣妹預告全面殺戮　網肉搜入浴照驚呆了

▲日本一名「りゅうた 人口削減計画 最後の仕事」的網友揚言要在東京車站殺10人。（圖／翻攝自推特）

國際中心／綜合報導

日本一名網友日前在推特上揚言要在東京車站殺人，為了要對社會和女性報復「在東京車站附近殺死至少10人後自殺」，網友們發現這則推文後已向警方檢舉，該推特已經停用，不過最新調查指已找到了這名發表推文的嫌犯，是一位23歲的女子小林愛望，警方逮捕到案，新聞畫面曝光後，網友肉搜背景還發現她的入浴裸露照。

名稱為「りゅうた 人口削減計画 最後の仕事」的網友12日於推特上表示，「我的人生大概已到了終點，但不會後悔。我明天、後天會在東京車站隨機殺人，殺死10人後就自殺。我的目的就是要報復這個社會和女人。每個人都在血海中尖叫吧！」

推特網友發現這則推文後，隨即向警方檢舉，也呼籲幾天內會經過車站的民眾注意安全，所幸並未發生流血事件。嫌犯的推特帳號目前已經被註銷。不過東京丸之內警察署獲報後循線找到嫌犯，27日以欺詐妨礙業務罪逮捕23歲女子小林愛望。

據了解，小林愛望在長野市一家托兒所工作，12日在家中利用手機發出殺人預告，聲稱要玩一場「大型殺人遊戲」。她被捕時供稱，由於推特追蹤者太少，才會發表這類言論，希望全日本的人都能看到她。

不過網友氣炸，紛紛想知道小林愛望到底是何等人物，意外發現她有很多推特帳號，其中還有帳號PO過入浴露乳私人照，嚇到驚呼：「這畫面太衝擊了……」

▼23歲小林愛望揚言要在東京車站殺人，被網友肉搜照片。（圖／翻攝自2ch）