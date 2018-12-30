女友人借住「狂吞藥嘔吐」噎死！豪宅→凶宅　房客衰賠511萬

▲夏女自殺死亡在周男承租的套房，害周男須負連帶責任賠償。是意圖與本案無關。（圖／取自免費圖庫pexels）



地方中心／新竹報導

新竹一名李姓房東把套房租給周姓男子，不料對方又把房轉讓給夏姓女子使用，結果夏女在房子內故意吞食過量藥物嘔吐昏迷、呼吸阻塞窒息死亡，導致房子變成凶宅，一氣之下怒告求償。新竹地院審理後，認為夏女對套房保管有故意過失，而周男應負同一責任，因此判周男須賠償511萬9886元，可上訴。

判決書指出，夏女2017年8月7日在套房內吞入大量藥品死亡，死因被判定為自殺。房東因此認為，周男明知夏女有憂鬱症，也有服用憂鬱藥物，而日常新聞報紙多有憂鬱症患者輕生的新聞，周男應知夏女於患有憂鬱症且無人陪伴情況下，為具有輕生可能性的高危險群，卻放任她單獨一人長時間待在套房。

李姓房東指控，夏女輕生當日友人早上便無法聯絡到她，中間相隔至少10小時以上，而周男中間長達數小時未聯絡，明顯已有警訊，足見未盡善良管理人注意義務，應負損害賠償責任，並給付積欠租金。

周男則喊冤主張，夏女死亡原因應屬意外，她當天有喝酒，可能是因酒後嘔吐而遭嘔吐物噎到窒息死亡，並非自殺；且本件鑑定報告所鑑定的減損金額實屬過高，改建過的話應無2千多萬的價值。

法官審理後，依據解剖報告，夏女的確是服用過量的抗憂鬱症藥物引起昏迷、嘔吐，導致呼吸道阻塞、窒息死亡，死因為自殺，導致房屋成為凶宅，使房價明顯低於相同地段，因此認定周男需負擔連帶賠償責任，判他須賠償511萬9886元，全案可上訴。

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