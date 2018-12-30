睡著妹老公曝光！從網路認識...起底超高明「追愛行動」娶走汽修廠千金

▲陳妍均在去年已升格為人妻啦。（圖／翻攝當事人臉書、IG）

網搜小組／綜合報導

近日一張「在車上睡著的妹」在網上引發暴動，隨之網友便神出這位擁有天使睡顏、魔鬼身材的汽修廠千金陳妍均「阿均」。不過，她在2017年已成為人妻，這也讓不少人好奇，究竟是哪位幸運男子娶到這位美嬌娘呢？

陳妍均是嘉義一間汽修廠千金，曾從事行銷企劃的她，不僅五官精緻、氣質出眾，更有不科學的惹火身材，而她總是將傲人上圍「包緊緊」，這反倒讓一票老司機心癢難耐；但殘酷的是，2017年光棍節那天，她與任職法務部調查局嘉義市調查站的男友關丞博，在60桌親友見證下，攜手步上紅毯。

▲這次車上睡著的照片，讓她再度爆紅。（圖／翻攝當事人臉書、IG）

談起這段姻緣，陳妍均與關丞博透過網路認識後，關對陳一見鍾情，便展開了行動。那時陳妍均還在台北工作，於是關丞博將目標先瞄準未來岳父，經常跑到陳家購買汽車精品、或修車，與陳父熟識，後來陳返回嘉義，兩人也順利交往。

▲她與老公關丞博在網上認識後，男方展開追求。（圖／翻攝當事人臉書、IG）

事實上，陳妍均之前就曾多次被媒體報導，IG也有11.5萬粉絲追蹤，不少人好奇，這麼夢幻的外型是否有整過。對此，本尊動手捏了捏臉頰，證明自己不是塑膠臉或整型臉，並客氣回覆說「天然的」。

另外，老爸聽見女兒再度上新聞，開心地說「過獎了，謝謝大家愛護啦。」同時透露，自從女兒回家幫忙後，經常就有男生藉機來偷看女兒，生意的確比以往多了3成左右，只可惜「女兒已在去年結婚了，抱歉抱歉。」

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▼陳妍均前幾年回家幫忙，生意多了3成左右。（圖／翻攝當事人臉書、IG）