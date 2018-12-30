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2屁孩酸「隔壁感覺滿窮的」　他戴耳機吃拉麵叫服務生反擊後悔了：好幼稚

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▲▼麵,湯麵。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲原PO說，他當時戴耳機吃麵，但還是聽的到隔壁屁孩在講什麼。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

一名男網友分享自己吃拉麵時，做了「一件很幼稚的事情」，結果讓他超級後悔。有網友笑說，「什麼都可以丟，就是面子不能丟」、「還好只是在地下街，如果換作在酒店就...」

原PO日前在「爆廢公社二館」臉書社團說，到台北地下街吃一間很久沒吃的拉麵，進去找位子看菜單的同時，「隔壁坐了兩位感覺是剛下課的小屁孩」，當他點完拉麵、溏心蛋準備用餐時，聽到兩位小屁孩說「隔壁的感覺滿窮的，只有拉麵跟溏心蛋，不像我們這麼有錢。」

▼原PO原本只消費150元，被激到後變550元。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pixabay）

▲▼湯,雞湯,麵,湯麵,飲食,外食,用餐。（圖／翻攝自pixabay）

原PO表示，雖然他戴耳機但其實聽的到，默默叫了服務生，「我要加點一份炸蝦、一份鮭魚，另外，還要再加麵。我真的激不起的。」他表示，後來結帳聽兩名學生才吃200元，「我呢，我原本只要150，結果，我付了550了，我超級後悔。」

有網友說，「什麼都可以丟，就是面子不能丟」；原PO回「沒錯」。也有人笑說，「肯定是店家派來的臥底，專激你這種客人」；原PO回「我被騙了」。其他人則留言，「還好只是在地下街，如果換作在酒店就....」、「最新的銷售方式嗎」、「人家是工讀生⋯你輸了」。

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關鍵字：拉麵,爆廢公社,台北地下街

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