門鈴壞掉...麥當勞外送自動敲門她驚呆！店員還記菜單：全店都知

▲女網友叫麥當勞外送，結果店員都記得她家地址。（圖／示意圖非當事人／記者謝盛帆攝）

網搜小組／綜合報導

麥當勞歡樂送是許多人的宵夜好夥伴，一名網友就在臉書社團「爆怨公社」表示，她叫了外送之後，忘記備註自己家的門鈴壞掉，沒想到外送員還能找到是哪一家，親自敲門，她一問之下才知道，原來老公和小叔太常叫外送，根本全店的人都認識他們這一家了。

這名網友在「爆怨公社」提到，他教完麥當勞之後，看APP發現忘記在備註欄寫下「家裡電鈴壞掉麻煩敲門噢！謝謝」，但是不久後外送員居然來敲門，讓她感到超級驚訝，於是就問說，「你怎麼知道我家電鈴壞掉要敲門？」，店員居然告訴她「整個店都知道啊」。

外送員解釋，看到XX路XXX號我們就知道幾樓之幾了啦！你們半夜很常叫啊！不過今天怎麼是這個時間而且是你出來拿餐？」，網友表示，平常半夜都是她老公和小叔教的外送，看來是教的頻率太高，讓店員都記得了。接著，外送員還表示，連吃甚麼餐點他們都知道，只要看到「兩個冰炫風跟雙層牛肉」就知道是這一家了，「以後不用寫電鈴壞掉啦！我們都知道」。



有趣的經歷引起許多網友的迴響，甚至許多人分享自己的常客經歷，「去年我訂了279次歡樂送，都還會多送我可樂」、「這和正常喔，我們早餐店早上電話點餐，看到號碼聽聲音，就說和昨天一樣嗎？」、「我之前去7-11我說我要取貨，他直接轉身拿」、「男友跟朋友進去麥當勞，店員直接喊一樣8號餐嗎，升級大可大薯嗎」、「我是走在半路，郵差可以直接攔我，跟我說有我的包裹 」

也有不少人稱讚店員們好貼心，更驚訝這家人到底吃了多少麥當勞，才會吃到店員連地址、餐點都記得，「整間店都知道，太強了」、「其實會叫外送的就那幾家，很容易記」、「這種VIP的服務，真的不錯」、「真貼心，老客戶就是不一樣」、「店裡有一根柱子是你們家捐的」。