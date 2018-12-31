花蓮2018年最後一艘遊輪 日籍太平洋維納斯號31日到港

▲花蓮港107年最後一艘遊輪-日籍太平洋維納斯遊輪，31日上午抵達花蓮港，這是花蓮港今年第7艘進港遊輪。（圖／花蓮港務公司提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮港107年最後一艘遊輪-日籍太平洋維納斯遊輪，31日上午搭載428人抵花，這也是花蓮港今年第7艘進港遊輪。花蓮港107年原申請靠泊的國際觀光郵輪共有12艘次，其中首航的海洋量子號及原定九月十八日靠泊的海洋神話號、十一月十一日總噸位高達16萬8666噸的海洋贊禮號﹙首航）及十一月十五日鑽石公主號因故取消，使今年僅有7艘次申請靠泊。

▲太平洋維納斯號遊輪為日本大阪籍，1998年建造，總噸2萬6518，船長183公尺，最多可乘載720名旅客。



日本籍太平洋維納斯號是繼2O14年後第4次在歲末造訪花蓮港。日本遊客過去偏好選擇靠泊基隆、花蓮兩港，維納斯號遊輪31日搭載428名日本遊客抵達花蓮港，跨年假期造訪台灣除可享受暖冬外，也可以避開台灣春夏兩季較擁擠的觀光人潮，根據紀錄太平洋維納斯號遊輪近年來多選在年底造訪台灣，已成為其獨特的商業模式。

▲日籍太平洋維納斯遊輪搭載428名日本遊客停靠花蓮港23號碼頭。



太平洋維納斯號遊輪為日本大阪籍，1998年建造，總噸2萬6518，船長183公尺，最多可乘載720名旅客，屬於以日本頂級遊客為目標市場之精緻、高價位遊輪，此次前來花蓮停靠23號碼頭，遊客上午參加太魯閣觀光行程後，下午有自由行前往市區觀光，預定於18時離港。



這是該輪第四次造訪花蓮港，前三次進港時間為：

2011年12月30日

2012年4月21日

2014年12月31日