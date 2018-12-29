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元旦國道「0~10時免收費」　跨年4天連假交通疏運措施懶人包

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▲▼高速公路示意圖。（圖／資料照）

▲高速公路示意圖。（圖／資料照）

記者賴文萱／台北報導

跨年4天連假正式展開！交通部高公局及公路總局規劃相關疏運措施，其中國道免收費時段為12月29日至31日0至5時，另因應今年連假特性，1月1日國道夜間免收費也首度延長到早上，時間為0至10時。

今年元旦4天假期，其中1月1日為連假最後一日，因應深夜時段民眾會有跨年活動，因此今年首度規劃讓元旦當天國道夜間免收費時段從0時至5時，延長到早上，為0時至10時。希望藉此吸引北返民眾多利用連假最後1日上午離峰時段行駛，轉移連假第3日及最後1日下午的北返壅塞車潮，提供民眾避開下午北返尖峰壅塞。

▲▼高公局長趙興華及公路總局長陳彥伯。（圖／記者賴文萱攝）

▲高公局局長趙興華及公路總局局長陳彥伯說明元旦連假交通疏運措施。（圖／資料照／記者賴文萱攝）

至於國道連假通行費部分，107年12月29日至108年1月1日連假期間，採行單一費率，無每日20公里優惠里程，國3「新竹系統至燕巢系統」採通行費率8折收費。

入口高乘載管制部分，雖然先前有學者建議，應該從3人提高至4人，不過高公局這次仍維持高乘載3人規定，107年12月29日7至12時，於國1內湖至頭份、國3木柵至香山路段、國5南港系統至坪林，各交流道之南向入口匝道實施高乘載管制。

國5部分，107年12月31日至108年1月1日14至21時，於國5蘇澳至頭城各交流道之北向入口匝道以及國5南港系統至坪林各交流道之南向入口匝道實施高乘載管制。另國5北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。連假期間也將視國5北上交通狀況機動開放宜蘭至頭城北上路段路肩供大客車通行並啟動主線儀控。

另外，公路總局規劃元旦疏運期間，自107年12月28日0時起至108年1月1日24時止，推出「國道客運票價優惠及公共運輸轉乘優惠措施」，總計有15家公路客運業者配合提供88條國道客運路線平均85折票價優惠。民眾搭乘所有國道客運路線、台鐵及高鐵，於10小時內轉乘在地公路客運或市區客運（高鐵快捷公車除外），將提供基本里程或一段票免費優惠。

假期間國道各服務區將加強停車動線導引，尖峰時段機動調度服務區停車位及停車引導人員強化尖峰時段之疏導；另將提供多元之休憩服務，如駕駛人休息室、街頭藝人表演，元旦跨年當日並於南投服務區舉辦跨年煙火及原住民祭表演活動。

高公局也說明，以國1南下楊梅端至新竹系統路段為例，連假第1天至第2天都會有壅塞的情形，但壅塞時段不盡相同，建議使用這個路段的民眾可避開壅塞時段，或在壅塞時段改行駛替代道路、搭乘公共運輸。

▲▼跨年元旦4天連假路況預報圖。（圖／高公局提供）

▲12月29日北部國道南下易塞路段。※點圖放大

另外，依據中央氣象局天氣預報，連假期間北部及東北部有雨，其他地區也有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，高公局將參考天氣狀況及最新氣象預報，視需要調整假期間各日疏導措施。高公局指出，例如國道5號沿線雨量過大，或台2、台9線發生重大災情影響行車，將視需要停止實施國道5號高乘載管制，並於每日午間及晚間發布新聞稿，請用路人留意。

▲▼跨年元旦4天連假路況預報圖。（圖／高公局提供）

▲12月30日北部國道南下易塞路段。※點圖放大

▲▼跨年元旦4天連假路況預報圖。（圖／高公局提供）

▲12月31日北部國道南下易塞路段。※點圖放大

▲▼跨年元旦4天連假路況預報圖。（圖／高公局提供）

▲1月1日北部國道南下易塞路段。※點圖放大

▲▼跨年元旦4天連假路況預報圖。（圖／高公局提供）

▲12月29日中部國道南下易塞路段。※點圖放大

▲▼跨年元旦4天連假路況預報圖。（圖／高公局提供）

▲12月30日中部國道南下易塞路段。※點圖放大

▲▼跨年元旦4天連假路況預報圖。（圖／高公局提供）

▲12月31日中部國道南下易塞路段。※點圖放大

▲▼跨年元旦4天連假路況預報圖。（圖／高公局提供）

▲1月1日中部國道南下易塞路段。※點圖放大

▲▼跨年元旦4天連假路況預報圖。（圖／高公局提供）

▲12月29日北部國道北上易塞路段。※點圖放大

▲▼跨年元旦4天連假路況預報圖。（圖／高公局提供）

▲12月30日北部國道北上易塞路段。※點圖放大

▲▼跨年元旦4天連假路況預報圖。（圖／高公局提供）

▲12月31日北部國道北上易塞路段。※點圖放大

▲▼跨年元旦4天連假路況預報圖。（圖／高公局提供）

▲1月1日北部國道北上易塞路段。※點圖放大

▲▼跨年元旦4天連假路況預報圖。（圖／高公局提供）

▲12月29日中部國道北上易塞路段。※點圖放大

▲▼跨年元旦4天連假路況預報圖。（圖／高公局提供）

▲12月30日中部國道北上易塞路段。※點圖放大

▲▼跨年元旦4天連假路況預報圖。（圖／高公局提供）

▲12月31日中部國道北上易塞路段。※點圖放大

▲▼跨年元旦4天連假路況預報圖。（圖／高公局提供）

▲1月1日中部國道北上易塞路段。※點圖放大

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