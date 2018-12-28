　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

首度試辦！元旦國道免收費延長至10時　避開連假2個雍塞車潮

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼秋日國道花季，國道1號105K台灣欒樹黃花紅蒴果。（圖／高速公路局提供）

▲元旦清晨0時至上午10時，實施國道免收費措施。（國道示意圖／高速公路局提供）

生活中心／綜合報導

元旦假期將於本週六(29日)展開，為了有效疏運，首次試辦在假期最後一天，也就是元旦(1月1日)當天清晨0時至上午10時，實施國道免收費措施。過去免收費通常只到清晨5時，此為首度延長，建議北返民眾可多利用此時段行駛，避開連假第三日及最後一日下午的雍塞車潮。

為了因應連假(12月29日至1月1日)車潮，國道收費時段採單一費率，而每日凌晨0時到5時，全線雙向暫停收費，此外搭配入口高乘載管制、入口匝道封閉、開放路肩等措施。今年更首度舉辦在連假最後一天，也就是元旦當日凌晨0時到上午10時，實施國道全線免收費措施。

交通部高速公路局預估，今(28日)下午4時過後，國道將湧現首播南下車潮，壅塞地區以北部、中部都會區路段為主。至於連假首日(29日)上午國道重點壅塞路段，包含國1南下楊梅─新竹系統、彰化系統─埔鹽系統；國3南下三鶯─關西、茄苳─西濱、烏日─霧峰；國5南下南港系統─坪林。高公局估計，這些路段行車時間約是平常的3至5倍，呼籲民眾多利用替代道路，或避開壅塞時段駕駛。

此外台東、屏東的飯店及旅館、民宿訂房爆滿，估計將有大量遊客湧入，在台東南迴公路的多良車站、池上伯朗大道等景點以及相關易壅塞道路，將會實施交通管制與替代道路措施，呼籲民眾配合。民眾亦可透過「高速公路1968」App，查詢國道主線及替代道路行車時間，選擇是否改駛替代道路外，並呼籲住在易壅塞路段的沿線居民，可直接行駛省縣道，避開國道壅塞路段。

高公局提醒，用路人開車務必注意行車安全，切勿疲勞駕駛，多遵循元旦連假國道分流原則：「南北長途走國3、短途不要上國道、替代道路不用等、請搭乘公共運輸」，以利整體行車安全與順暢。

ET快訊
鈕承澤案生變！小學同學律師胡原龍突解除委任
快訊／浩鼎案一審宣判　前中研院長翁啟惠無罪
男女公園野戰嗆路人「走開」！布簾卻讓他們免罰

關鍵字：國道,元旦疏運,元旦連假,跨年連假

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

怕員工受困車潮！老闆宣布「12/28上到中午」...4項超佛心規定網友全跪了

元旦「15大交通新制」上路懶人包必看　實名檢舉、機車加裝ABS

搶救朴口遺址！國道4號挖出新石器文物　豐潭段工期延1年半

快訊／元旦首波返鄉潮擠爆！高鐵今、明加開3班次全車自由座列車

我胃很壯…奧客買沙拉麵包拒冰　回家烙賽怒檢舉

快訊／揭普悠瑪出軌內幕！尤振仲「939字聲明」破23天沉默：無法接受超速認定

生命潛能帶你體驗生命的豐盛　免課程與占卜限量抽！

抱冰淇淋桶挖來吃！湯匙舔過再挖另一桶　燒肉員工自拍曝光被罵翻

首度試辦！元旦國道免收費延長至10時　避開連假2個雍塞車潮

水瓶兒又神頂嘴！幫綁鞋帶回「會變媽寶」　媽傻眼：我玻璃心碎

父喊「收攤了」度咕萌孩秒醒　網笑：把拔笑聲超魔性XD

街訪韓國人對於台灣的印象？　打工高中生：有點鄉下的感覺

只剩她能救...岳母拒絕捐腎給妻子　女婿崩潰下跪！痛哭到暈厥抽搐

范瑋琪曾是英文補習班老師！　這樣教飛翔學單字...網讚：超厲害

妻疑老公偷吃開VOLVO尾隨　竟意外「2輪側站」疊上BMW

聖誕節抽中「超豪華」禮物　開箱後傻眼...網：這台很貴ㄟ

弟弟抽到最大盒禮物好開心！　拆開見「白色棒狀物」秒假哭

賴解孵承受極大壓力　Ella哭著：老公，對不起！

和郝龍斌在住處獨處3小時？　游淑慧擬提告：他像爸爸一樣

Angelababy不彎腰「助理蹲地幫脫鞋襪」　網PO證據照開戰！

搶救朴口遺址！國道4號挖出新石器文物　豐潭段工期延1年半

快訊／元旦首波返鄉潮擠爆！高鐵今、明加開3班次全車自由座列車

我胃很壯…奧客買沙拉麵包拒冰　回家烙賽怒檢舉

快訊／揭普悠瑪出軌內幕！尤振仲「939字聲明」破23天沉默：無法接受超速認定

生命潛能帶你體驗生命的豐盛　免課程與占卜限量抽！

抱冰淇淋桶挖來吃！湯匙舔過再挖另一桶　燒肉員工自拍曝光被罵翻

首度試辦！元旦國道免收費延長至10時　避開連假2個雍塞車潮

水瓶兒又神頂嘴！幫綁鞋帶回「會變媽寶」　媽傻眼：我玻璃心碎

紅斑馬開道！花蓮早產嬰2.5hr到台大　「主動聯繫」網點讚

年底最強一波冷氣團！跨年元旦降雨　「可能有最後一颱」

川習會後中美休兵90天　美副代表1月將率團赴北京貿易談判

翁啟惠涉貪案贏回清白／司法終將還我最後的公義

童仲彥召喚嫩妹小編　網友一看萌照暴動求上車

謝金河／韓流概念股逐漸降溫

認養斗六棒球場　運動家董座廖了以團隊得標

雙子星案最優申請人傳中資色彩　柯文哲：投審會要說明

三重立委補選　蘇貞昌挺余天回鍋參戰

「一心向佛？」水果賊深夜攜帶兇器　邊偷蜜棗邊聽佛經

保守電視台竟推出19禁韓劇！《壞刑警》男主角演技強到發抖

離婚楊冪後神隱6天！　劉愷威首現身香港商場「做這件事」網一看：心疼

生活熱門新聞

漢堡肉驚見密集膿皰！網友全嚇傻..

假請太多無年終　他6證據打臉老..

屏東負能量路跑關卡曝光　主辦出..

她神解析蔡依林MV　30處暗喻..

老公模型塞滿2層樓　網見神物跪..

媽媽LINE「你姐氣絕身亡」　..

大轉彎！春水堂尿尿男童媽「83..

揭普悠瑪出軌內幕！尤振仲：無法..

北北基宜防大雨　淡水今晨13...

暗黑煮婦來了　美女挺胸「炒黑蚯..

尪嫌內褲幼稚！網授人妻大招：讓..

史上最負能量路跑！加油標語嘴爆..

孫安佐再發影片　吃麵線＋單槓秀

台灣秋葉原慘淪蚊子館　最慘一天..

更多熱門

相關新聞

即／國道1號4車追撞　據3車道大堵車

國道一號北上41.3公里處接近林口交流道，28日清晨6時許發生一起連環車禍。據了解，這起車禍是由一輛小貨車及3輛轎車的追撞事故，其中有一輛小黃被撞到內側車道，車體多處凹陷扭曲變形，銀色豐田轎車車尾嚴重毀損，彈飛到出口匝道，2男1女分別受到輕重傷，目前被送往鄰近的長庚醫院救治。

元旦連假「新北急救責任醫院」開診資訊！

國道警開路畫面曝光！男嬰母淚崩謝網友

海象不佳！元旦「停開航班次」懶人包

明湧元旦首波返鄉潮！雙鐵擠爆程度曝

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

漢堡肉驚見密集膿皰！網友全嚇傻：咬5口了

IG深夜詭異更新　被全球網友嗆爆

假請太多無年終　他6證據打臉老闆

罔腰賣1580元保養品　網撕開包裝：是別家200元商品

翁全身抖動大笑！土地公降駕迎媽祖

屏東負能量路跑關卡曝光　主辦出大絕

大飛「她說好」求婚影片曝光！

他被繼父養大　聖誕節送上收養書

農場驚見35條響尾蛇狂竄　3男嚇歪

小玉發禮物時間一到「0人到場」

「放鳥百岳男」被求償231萬全部繳完

她神解析蔡依林MV　30處暗喻看完起雞母皮

韓國瑜要建夢幻大機場？選址曝光

男大生騎阿里山看日出　遭逆向遊覽車撞死

老公模型塞滿2層樓　網見神物跪了

更多

最夯影音

更多

父喊「收攤了」度咕萌孩秒醒　網笑：把拔笑聲超魔性XD

街訪韓國人對於台灣的印象？　打工高中生：有點鄉下的感覺

只剩她能救...岳母拒絕捐腎給妻子　女婿崩潰下跪！痛哭到暈厥抽搐

范瑋琪曾是英文補習班老師！　這樣教飛翔學單字...網讚：超厲害

妻疑老公偷吃開VOLVO尾隨　竟意外「2輪側站」疊上BMW

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逛逛你喜歡的房子

加入降價立刻通知你，還可以抽iPhone！

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面