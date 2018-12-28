首度試辦！元旦國道免收費延長至10時　避開連假2個雍塞車潮

▲元旦清晨0時至上午10時，實施國道免收費措施。（國道示意圖／高速公路局提供）

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元旦假期將於本週六(29日)展開，為了有效疏運，首次試辦在假期最後一天，也就是元旦(1月1日)當天清晨0時至上午10時，實施國道免收費措施。過去免收費通常只到清晨5時，此為首度延長，建議北返民眾可多利用此時段行駛，避開連假第三日及最後一日下午的雍塞車潮。

為了因應連假(12月29日至1月1日)車潮，國道收費時段採單一費率，而每日凌晨0時到5時，全線雙向暫停收費，此外搭配入口高乘載管制、入口匝道封閉、開放路肩等措施。今年更首度舉辦在連假最後一天，也就是元旦當日凌晨0時到上午10時，實施國道全線免收費措施。

交通部高速公路局預估，今(28日)下午4時過後，國道將湧現首播南下車潮，壅塞地區以北部、中部都會區路段為主。至於連假首日(29日)上午國道重點壅塞路段，包含國1南下楊梅─新竹系統、彰化系統─埔鹽系統；國3南下三鶯─關西、茄苳─西濱、烏日─霧峰；國5南下南港系統─坪林。高公局估計，這些路段行車時間約是平常的3至5倍，呼籲民眾多利用替代道路，或避開壅塞時段駕駛。

此外台東、屏東的飯店及旅館、民宿訂房爆滿，估計將有大量遊客湧入，在台東南迴公路的多良車站、池上伯朗大道等景點以及相關易壅塞道路，將會實施交通管制與替代道路措施，呼籲民眾配合。民眾亦可透過「高速公路1968」App，查詢國道主線及替代道路行車時間，選擇是否改駛替代道路外，並呼籲住在易壅塞路段的沿線居民，可直接行駛省縣道，避開國道壅塞路段。

高公局提醒，用路人開車務必注意行車安全，切勿疲勞駕駛，多遵循元旦連假國道分流原則：「南北長途走國3、短途不要上國道、替代道路不用等、請搭乘公共運輸」，以利整體行車安全與順暢。