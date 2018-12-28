　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

連假4天哪個時段、路段會塞？高公局16張預報圖讓你秒懂

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼高速公路示意圖。（圖／資料照）

▲高速公路示意圖。（圖／資料照）

生活中心／綜合報導

元旦連假即將到來，高公局預估部分國道路段在連假期間容易出現較嚴重壅塞的情形，因此提供16張路況預報圖，告訴民眾哪天的哪個時段、路段會塞，讓民眾參考規劃行程。

高公局說明，以國1南下楊梅端至新竹系統路段為例，連假第1天至第2天都會有壅塞的情形，但壅塞時段不盡相同，建議使用這個路段的民眾可避開壅塞時段，或在壅塞時段改行駛替代道路、搭乘公共運輸。

▲▼跨年元旦4天連假路況預報圖。（圖／高公局提供）

▲12月29日北部國道南下易塞路段。※點圖放大

另外，依據中央氣象局天氣預報，連假期間北部及東北部有雨，其他地區也有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，高公局將參考天氣狀況及最新氣象預報，視需要調整假期間各日疏導措施。高公局指出，例如國道5號沿線雨量過大，或台2、台9線發生重大災情影響行車，高公局將視需要停止實施國道5號高乘載管制，並於每日午間及晚間發布新聞稿，請用路人留意。

高公局提醒用路人如要開車出門，請務必做好車況檢查及收集瞭解各項交通疏導措施，配合每日國道路況預報圖，避開壅塞路段及時段。

▲▼跨年元旦4天連假路況預報圖。（圖／高公局提供）

▲12月30日北部國道南下易塞路段。※點圖放大

▲▼跨年元旦4天連假路況預報圖。（圖／高公局提供）

▲12月31日北部國道南下易塞路段。※點圖放大

▲▼跨年元旦4天連假路況預報圖。（圖／高公局提供）

▲1月1日北部國道南下易塞路段。※點圖放大



▲▼跨年元旦4天連假路況預報圖。（圖／高公局提供）

▲12月29日中部國道南下易塞路段。※點圖放大

▲▼跨年元旦4天連假路況預報圖。（圖／高公局提供）

▲12月30日中部國道南下易塞路段。※點圖放大

▲▼跨年元旦4天連假路況預報圖。（圖／高公局提供）

▲12月31日中部國道南下易塞路段。※點圖放大

▲▼跨年元旦4天連假路況預報圖。（圖／高公局提供）

▲1月1日中部國道南下易塞路段。※點圖放大


▲▼跨年元旦4天連假路況預報圖。（圖／高公局提供）

▲12月29日北部國道北上易塞路段。※點圖放大

▲▼跨年元旦4天連假路況預報圖。（圖／高公局提供）

▲12月30日北部國道北上易塞路段。※點圖放大

▲▼跨年元旦4天連假路況預報圖。（圖／高公局提供）

▲12月31日北部國道北上易塞路段。※點圖放大

▲▼跨年元旦4天連假路況預報圖。（圖／高公局提供）

▲1月1日北部國道北上易塞路段。※點圖放大


▲▼跨年元旦4天連假路況預報圖。（圖／高公局提供）

▲12月29日中部國道北上易塞路段。※點圖放大

▲▼跨年元旦4天連假路況預報圖。（圖／高公局提供）

▲12月30日中部國道北上易塞路段。※點圖放大

▲▼跨年元旦4天連假路況預報圖。（圖／高公局提供）

▲12月31日中部國道北上易塞路段。※點圖放大

▲▼跨年元旦4天連假路況預報圖。（圖／高公局提供）

▲1月1日中部國道北上易塞路段。※點圖放大

其他人也看了...

四天連假都偏濕涼！跨年煙火選東、北邊上風處　看日出機會低

首度試辦！元旦國道免收費延長至10時　避開連假2個雍塞車潮

元旦「15大交通新制」上路懶人包必看　實名檢舉、機車加裝ABS

海象不佳！元旦連假「停開航班次」懶人包　臺東－綠島明停4航次

明湧元旦首波返鄉潮！高鐵午後幾乎班班滿、台鐵長途尖峰段剩站票

ET快訊
越南捕獲女神！老司機「5天極樂之旅」曝光：難收心
國師來了！唐綺陽2019上半年「十二星座運勢」
吳宗憲搭頭等艙吐一地！喝太多酒…真相其實「很有禮貌」
行政院證實賴清德已簽核　邱豐光接掌移民署

關鍵字：高公局,連假,元旦,跨年,塞車,國道

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

療癒你我的心！下載App掉入1/100の迷你小人世界

快訊／普悠瑪首波懲處「台鐵17人」拍板！副局長罰最重調職加大過

教育部公文收到了！　台大1月8日辦管中閔校長交接儀式

用吸油紙巾包2塊炸雞　大馬籍旅客帶入境挨罰3萬

生子給百萬！47歲「富二代」登報徵婚　砍零用金月給25K

今年12月史上最暖！均溫有望破「破121年來記錄」

台灣藍鵲吃便當盒殘食　惠蓀林場直擊「一步驟」保護牠

【瑪法達談星】十二星座12.26~01.01運勢　逆勢求進　物極必反

差點親密接觸！她椅縫中見「4小肉球」say hi　網譙爆：該容嬤嬤上場了

越南捕獲天菜女神！老司機「5天4夜極樂之旅」曝光：難收心　網推爆揪團

只剩她能救...岳母拒絕捐腎給妻子　女婿崩潰下跪！痛哭到暈厥抽搐

范瑋琪曾是英文補習班老師！　這樣教飛翔學單字...網讚：超厲害

街訪韓國人對於台灣的印象？　打工高中生：有點鄉下的感覺

父喊「收攤了」度咕萌孩秒醒　網笑：把拔笑聲超魔性XD

妻疑老公偷吃開VOLVO尾隨　竟意外「2輪側站」疊上BMW

聖誕節抽中「超豪華」禮物　開箱後傻眼...網：這台很貴ㄟ

弟弟抽到最大盒禮物好開心！　拆開見「白色棒狀物」秒假哭

賴解孵承受極大壓力　Ella哭著：老公，對不起！

林依晨新戲曝光！隔5年再拍古裝　 男主角是《微微一笑》的他

Angelababy不彎腰「助理蹲地幫脫鞋襪」　網PO證據照開戰！

療癒你我的心！下載App掉入1/100の迷你小人世界

快訊／普悠瑪首波懲處「台鐵17人」拍板！副局長罰最重調職加大過

教育部公文收到了！　台大1月8日辦管中閔校長交接儀式

用吸油紙巾包2塊炸雞　大馬籍旅客帶入境挨罰3萬

生子給百萬！47歲「富二代」登報徵婚　砍零用金月給25K

今年12月史上最暖！均溫有望破「破121年來記錄」

台灣藍鵲吃便當盒殘食　惠蓀林場直擊「一步驟」保護牠

【瑪法達談星】十二星座12.26~01.01運勢　逆勢求進　物極必反

差點親密接觸！她椅縫中見「4小肉球」say hi　網譙爆：該容嬤嬤上場了

越南捕獲天菜女神！老司機「5天4夜極樂之旅」曝光：難收心　網推爆揪團

美眾議院不開會不投票 聯邦政府繼續癱瘓！

2019信義區跨年終極懶人包！百貨、餐廳營業時間一次看

柯瑞致命傳球失誤　里拉德OT最後6.3秒零度角三分氣走勇士

權健風波燃燒！京東、蘇寧全面下架　阿里巴巴：等待調查結果

終於贏韓國！ 台灣政府負債比四年首次贏韓

影／四川男子南美打工16年失聯　流浪影片曝光父欲萬里尋子

「掉芝麻」又是幹話！　他求蘇貞昌：拜託換掉張景森

《馬成》爆坑錢！　宋昰昀、李周妍損千萬「出演費都沒拿到」

道奇巨人世仇怎能少這味　球評失望：普伊格走了沒激情

人安寒士尾牙宴尚差7成　餐飲同業齊助力

超撩眼視角看妹子滑長板　網友：重點不知道該放哪...

生活熱門新聞

漢堡肉驚見密集膿皰！網友全嚇傻..

假請太多無年終　他6證據打臉老..

屏東負能量路跑關卡曝光　主辦出..

她神解析蔡依林MV　30處暗喻..

揭普悠瑪出軌內幕！尤振仲：無法..

老公模型塞滿2層樓　網見神物跪..

椅縫中見「4小肉球」！網建議拿..

媽媽LINE「你姐氣絕身亡」　..

暗黑煮婦來了　美女挺胸「炒黑蚯..

大轉彎！春水堂尿尿男童媽「83..

北北基宜防大雨　淡水今晨13...

史上最負能量路跑！加油標語嘴爆..

尪嫌內褲幼稚！網授人妻大招：讓..

燒肉員工抱冰淇淋桶吃　湯匙舔過..

更多熱門

相關新聞

詹雅雯對歌單有疑慮　拒絕受邀夢時代跨年

高雄市長韓國瑜上任後的首次跨年晚會，主持群找來浩角翔起、Janet及艾力克斯，卡司則有周湯豪、安心亞、黃小琥等輪番，不過先傳也有傳出會找來台語歌后詹雅雯，不過卻為了不想表演《今年一定會好過》這首歌，婉拒邀約，詹雅雯和韓國瑜同台已破局。

元旦首波返鄉潮擠爆！高鐵今、明加開3班次列車

元旦假期　歸仁警強化交管平安歸

跨年表演？柯P秒答：不要不要不要不要

搭接駁公車　墾丁龍磐草原迎曙光

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 普悠瑪內幕 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

大飛「她說好」求婚影片曝光！

IG深夜詭異更新　被全球網友嗆爆

漢堡肉驚見密集膿皰！網友全嚇傻：咬5口了

罔腰賣1580元保養品　網撕開包裝：是別家200元商品

假請太多無年終　他6證據打臉老闆

翁全身抖動大笑！土地公降駕迎媽祖

屏東負能量路跑關卡曝光　主辦出大絕

農場驚見35條響尾蛇狂竄　3男嚇歪

他被繼父養大　聖誕節送上收養書

小玉發禮物時間一到「0人到場」

新生兒裝「塑膠袋」悶死　 恐怖夫妻家中藏4嬰屍

她神解析蔡依林MV　30處暗喻看完起雞母皮

男大生騎阿里山看日出　遭逆向遊覽車撞死

「放鳥百岳男」被求償231萬全部繳完

揭普悠瑪出軌內幕！尤振仲：無法接受超速認定

更多

最夯影音

更多

只剩她能救...岳母拒絕捐腎給妻子　女婿崩潰下跪！痛哭到暈厥抽搐

范瑋琪曾是英文補習班老師！　這樣教飛翔學單字...網讚：超厲害

街訪韓國人對於台灣的印象？　打工高中生：有點鄉下的感覺

父喊「收攤了」度咕萌孩秒醒　網笑：把拔笑聲超魔性XD

妻疑老公偷吃開VOLVO尾隨　竟意外「2輪側站」疊上BMW

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逛逛你喜歡的房子

加入降價立刻通知你，還可以抽iPhone！

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面