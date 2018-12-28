連假4天哪個時段、路段會塞？高公局16張預報圖讓你秒懂

▲高速公路示意圖。（圖／資料照）

生活中心／綜合報導

元旦連假即將到來，高公局預估部分國道路段在連假期間容易出現較嚴重壅塞的情形，因此提供16張路況預報圖，告訴民眾哪天的哪個時段、路段會塞，讓民眾參考規劃行程。

高公局說明，以國1南下楊梅端至新竹系統路段為例，連假第1天至第2天都會有壅塞的情形，但壅塞時段不盡相同，建議使用這個路段的民眾可避開壅塞時段，或在壅塞時段改行駛替代道路、搭乘公共運輸。

▲12月29日北部國道南下易塞路段。※點圖放大

另外，依據中央氣象局天氣預報，連假期間北部及東北部有雨，其他地區也有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，高公局將參考天氣狀況及最新氣象預報，視需要調整假期間各日疏導措施。高公局指出，例如國道5號沿線雨量過大，或台2、台9線發生重大災情影響行車，高公局將視需要停止實施國道5號高乘載管制，並於每日午間及晚間發布新聞稿，請用路人留意。

高公局提醒用路人如要開車出門，請務必做好車況檢查及收集瞭解各項交通疏導措施，配合每日國道路況預報圖，避開壅塞路段及時段。

▲12月30日北部國道南下易塞路段。※點圖放大

▲12月31日北部國道南下易塞路段。※點圖放大

▲1月1日北部國道南下易塞路段。※點圖放大









▲12月29日中部國道南下易塞路段。※點圖放大

▲12月30日中部國道南下易塞路段。※點圖放大

▲12月31日中部國道南下易塞路段。※點圖放大

▲1月1日中部國道南下易塞路段。※點圖放大







▲12月29日北部國道北上易塞路段。※點圖放大

▲12月30日北部國道北上易塞路段。※點圖放大

▲12月31日北部國道北上易塞路段。※點圖放大

▲1月1日北部國道北上易塞路段。※點圖放大







▲12月29日中部國道北上易塞路段。※點圖放大

▲12月30日中部國道北上易塞路段。※點圖放大

▲12月31日中部國道北上易塞路段。※點圖放大

▲1月1日中部國道北上易塞路段。※點圖放大

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